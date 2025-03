Liverpool-PSG dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Liverpool e PSG tornano a sfidarsi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La Champions League torna a rubare la scesa, con uno degli ottavi di finale più incerti e con un passaggio del turno ancora tutto da decidere.

I novanta minuti della sfida d’andata hanno visto vincere il Liverpool per 1-0, tra i rimpianti del PSG che avrebbe meritato decisamente di più. Toccherà ai francesi provare a ribaltare il risultato ad Anfield: impresa complicata per chiunque, ma non impossibile.

La squadra di Arne Slot invece proverà a sfruttare al meglio il successo ottenuto all’andata maturato grazie alla rete di Elliott all’87. La vincente del confronto tra Liverpool e PSG sfiderà nei quarti una tra Club Brugge e Aston Villa (3-1 per gli inglesi in trasferta nel match d’andata).

Tutte le info su Liverpool-PSG: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.