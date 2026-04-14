Liverpool-PSG 0-2, pagelle e tabellino: Dembélé show, Kvaratskhelia prezioso, Pacho e Marquinhos insuperabili, Salah non incide, Wirtz fantasma

Al PSG, campione d'Europa in carica, bastano i due lampi finali di Ousmane Dembélé per battere il Liverpool anche nel secondo atto di Anfield: il sigillo del Pallone d'Oro vale il pass per la terza semifinale consecutiva centrata dalla squadra di Luis Enrique.

Nonostante il doppio vantaggio consolidato nel primo atto di sei giorni fa a Parigi, il PSG schiaccia subito sull'acceleratore con l'obiettivo di chiudere quanto prima il discorso qualificazione. Allo scoccare del decimo minuto, però, i tentativi parigini vanno ad infrangersi sull'ottimo Mamardashvili: il portiere georgiano, in uscita, sbarra la strada a Zaire-Emery prima di opporsi in bello stile anche sul tentativo di Dembélé. Passano sei minuti ed è proprio il Pallone d'Oro uscente a divorarsi la chance per il vantaggio: il francese si gira all'improvviso nell'area inglese e in girata, da ottima posizione, manda incredibilmente alto. Contenute a fatiche le folate dei campioni d'Europa, il Liverpool prova ad alzare progressivamente i giri del motore nonostante la pesante defezione di Ekitike che si fa male da solo alle porte della mezz'ora ed è costretto ad uscire in barella: al suo posto entra Salah. Prima dell'intervallo, infatti, sono proprio i Reds ad andare ad un passo dall'1-0: cross di Salah dalla destra per il colpo di testa di Konaté, Hakimi interviene in scivolata per anticipare Kerkez e rischia l'autorete ma gli strepitosi e ravvicinati interventi di Safonov prima e di Marquinhos poi salvano il Paris.

Nella seconda frazione di gioco, il Liverpool si ripresenta in campo con le novità Gomez e Gakpo e i Reds si rendono subito pericolosi proprio grazie ai nuovi innesti dalla panchina: Safonov dice no all'attaccante olandese con un grande intervento, prima di tirare un sospiro di sollievo sullo stacco aereo dello stesso Gomez che manca di poco il bersaglio. Il PSG, dal canto suo, sembra patire la reazione di marca inglese e come se non bastasse è costretto a fare a meno anche di Douè, fermato da un problema muscolare, dopo aver perso Nuno Mendes nella prima frazione di gioco. Il Liverpool, invece, ci prova in ogni modo nonostante l'impatto così così di Salah: al 64' Mariani fischia un penalty in favore dei padroni di casa dopo il contatto tra Pacho e Mac Allister, ma dopo essere stato richiamato al VAR l'arbitro italiano torna sui suoi passi e revoca il penalty. Gli inglesi insistono, soprattutto dopo il frizzante ingresso del baby Ngumoha, ma alle porte dell'ultimo quarto d'ora sono i francesi a piazzare il colpo del ko: Kvaratskhelia apparecchia per Dembélé che controlla al limite dell'area e insacca con un mancino chirurgico il pallone che gela Anfield. Ma non finisce qui perché in pieno recupero, il Paris colpisce in transizione e nuovamente con Dembélé, abile a trafiggere Mamardashvili su intelligente scarico di Barcola.