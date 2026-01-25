Liverpool in difficoltà, il club corre ai ripari: primi contatti con Xabi Alonso

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Liverpool sta mettendo a punto dei piani di emergenza per quanto riguarda la sua pancina. Proprio per questo motivo sarebbe stato stabilito un "primo" contatto con Xabi Alonso dopo aver preso atto del suo addio al Real Madrid, dove si dice che abbia avuto rapporti tesi con giocatori come Vinicius Junior e Jude Bellingham.

Nonostante sia rimasto a Madrid solo per 34 partite, Alonso gode ancora di grande considerazione grazie al titolo di Bundesliga conquistato con il Bayer Leverkusen. È ricordato con affetto ad Anfield dai tempi in cui giocava e gli è stato chiesto di prendere le redini della squadra nel 2024, quando Klopp ha annunciato che avrebbe rescisso il contratto.

Alonso riteneva che "non fosse il momento giusto per lasciare" il Leverkusen in quella fase della sua carriera, ma ora è in attesa di offerte allettanti. AS sostiene che l'ex nazionale spagnolo 44enne si stia prendendo una "pausa attiva" e "sa che sarebbe il benvenuto ad Anfield".

Si dice che il Liverpool "conti su di lui per il prossimo futuro, o per la stagione 2026-27". Alonso, insieme ai suoi rappresentanti, si è aperto a contatti dall'Inghilterra. È "determinato" a tornare nel Merseyside prima o poi.