Liverpool in difficoltà, il club corre ai ripari: primi contatti con Xabi Alonso

Il Liverpool ha "assicurato" a Slot che "finirà la stagione in corso", senza alcuna intenzione di seguire l'esempio di Chelsea e Manchester United nel fare cambiamenti a metà stagione, con Enzo Maresca e Ruben Amorim sollevati dai loro incarichi rispettivamente a Stamford Bridge e Old Trafford.
I Reds stanno cercando di "anticipare ciò che potrebbe accadere e capire se possono contare su Xabi". Le discussioni con il suo entourage sarebbero state "positive", il che ha portato "un po' di sollievo al Liverpool". Sarà pronto a rispondere a una chiamata di soccorso, se dovesse arrivare.
Slot, tuttavia, ha riso della presunta minaccia che Alonso può rappresentare. Prima della vittoria in Champions League contro il Marsiglia, quando gli è stato chiesto se fosse stato in contatto con lo spagnolo, ha risposto: "Sì, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Cosa ne pensi della squadra perché tra sei mesi prenderò il tuo posto, puoi dirmi qualcosa di più?'. O forse anche prima. Forse subentrerà domani! No, no, no. Questa è una delle domande più strane che mi abbiano mai fatto. Cosa c'è da dire? Lavoro qui da poco più di un anno e mezzo e mi piace molto il mio lavoro. Abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione, mentre quest'anno abbiamo faticato di più. È ovvio, quindi sì, cosa c'è da dire?".
Il capitano dei Reds Virgil van Dijk ha detto delle voci che non accennano a placarsi: "Quella domanda era irrispettosa. Le critiche sono giustificate se si guarda a quello che stiamo facendo in questa stagione, soprattutto se si considera la scorsa stagione. È stata una parte difficile della stagione per noi giocatori e anche per l'allenatore, ma lui l'ha gestita bene".