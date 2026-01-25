Pubblicità
Chris Burton

Liverpool in difficoltà, il club corre ai ripari: primi contatti con Xabi Alonso

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Liverpool avrebbe avviato i primi contatti con Xabi Alonso: il tecnico spagnolo è stato recentemente esonerato dal Real Madrid.

Secondo alcune indiscrezioni, Xabi Alonso avrebbe ricevuto una "prima chiamata" dal Liverpool.

Il club inglese lo avrebbe sondato per capire se ci sono i margini per pensare ad un suo futuro sulla panchina dei Reds.

Il tecnico spagnolo è attualmente disponibile dopo aver concluso prematuramente, dopo soli sette mesi, la sua difficile esperienza alla guida del Real Madrid

  • UN LIVERPOOL IN DIFFICOLTA'

    Altre voci sono emerse dopo la drammatica sconfitta per 3-2 a Bournemouth. Per i campioni d'Inghilterra si tratta della loro settima battuta d'arresto nella loro poco brillante difesa del titolo nazionale.

    Slot ha guidato i Reds alla gloria in modo dominante la scorsa stagione, dopo aver sostituito Jurgen Klopp, ma in questo campionato ha faticato a ottenere il meglio da una rosa assemblata a caro prezzo, e i risultati sono sin qui stati rispetto agli investimenti record fatti nel mercato estivo.

  • Xabi AlonsoGetty

    I CONTATTI CON XABI ALONSO

    Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Liverpool sta mettendo a punto dei piani di emergenza per quanto riguarda la sua pancina. Proprio per questo motivo sarebbe stato stabilito un "primo" contatto con Xabi Alonso dopo aver preso atto del suo addio al Real Madrid, dove si dice che abbia avuto rapporti tesi con giocatori come Vinicius Junior e Jude Bellingham.

    Nonostante sia rimasto a Madrid solo per 34 partite, Alonso gode ancora di grande considerazione grazie al titolo di Bundesliga conquistato con il Bayer Leverkusen. È ricordato con affetto ad Anfield dai tempi in cui giocava e gli è stato chiesto di prendere le redini della squadra nel 2024, quando Klopp ha annunciato che avrebbe rescisso il contratto.

    Alonso riteneva che "non fosse il momento giusto per lasciare" il Leverkusen in quella fase della sua carriera, ma ora è in attesa di offerte allettanti. AS sostiene che l'ex nazionale spagnolo 44enne si stia prendendo una "pausa attiva" e "sa che sarebbe il benvenuto ad Anfield".

    Si dice che il Liverpool "conti su di lui per il prossimo futuro, o per la stagione 2026-27". Alonso, insieme ai suoi rappresentanti, si è aperto a contatti dall'Inghilterra. È "determinato" a tornare nel Merseyside prima o poi.

  • LA BATTUTA DI SLOT

    Il Liverpool ha "assicurato" a Slot che "finirà la stagione in corso", senza alcuna intenzione di seguire l'esempio di Chelsea e Manchester United nel fare cambiamenti a metà stagione, con Enzo Maresca e Ruben Amorim sollevati dai loro incarichi rispettivamente a Stamford Bridge e Old Trafford.

    I Reds stanno cercando di "anticipare ciò che potrebbe accadere e capire se possono contare su Xabi". Le discussioni con il suo entourage sarebbero state "positive", il che ha portato "un po' di sollievo al Liverpool". Sarà pronto a rispondere a una chiamata di soccorso, se dovesse arrivare.

    Slot, tuttavia, ha riso della presunta minaccia che Alonso può rappresentare. Prima della vittoria in Champions League contro il Marsiglia, quando gli è stato chiesto se fosse stato in contatto con lo spagnolo, ha risposto: "Sì, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Cosa ne pensi della squadra perché tra sei mesi prenderò il tuo posto, puoi dirmi qualcosa di più?'. O forse anche prima. Forse subentrerà domani! No, no, no. Questa è una delle domande più strane che mi abbiano mai fatto. Cosa c'è da dire? Lavoro qui da poco più di un anno e mezzo e mi piace molto il mio lavoro. Abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione, mentre quest'anno abbiamo faticato di più. È ovvio, quindi sì, cosa c'è da dire?".

    Il capitano dei Reds Virgil van Dijk ha detto delle voci che non accennano a placarsi: "Quella domanda era irrispettosa. Le critiche sono giustificate se si guarda a quello che stiamo facendo in questa stagione, soprattutto se si considera la scorsa stagione. È stata una parte difficile della stagione per noi giocatori e anche per l'allenatore, ma lui l'ha gestita bene".

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    I PROSSIMI IMPEGNI DEL LIVERPOOL

    Slot sarà al timone quando il Liverpool tornerà in campo mercoledì contro il Qarabag, con l'obiettivo di assicurarsi la qualificazione automatica agli ottavi di finale della Champions League.

