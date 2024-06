Liti, goal e sorrisi: la scalata di Fullkrug, l’ex sconosciuto che trascina la Germania

Fino a due stagioni fa giocava in seconda serie, poi la svolta al Mondiale e la conferma a Euro 2024: Fullkrug è l’uomo in più della Germania.

Il protagonista che non ti aspetti, forse. Perché negli ultimi periodi Niclas Fullkrug ha abituato bene tutti e sta continuando a farlo anche in questo Europeo.

La sua rete al minuto 92 contro la Svizzera ha permesso alla Germania di pareggiare e chiudere così il girone A al primo posto. Ma il goal che ha fatto esultare il popolo tedesco non è un episodio sporadico. Dietro c’è la storia di un ragazzo che fino a due stagioni fa giocava in Zweite Bundesliga e che oggi sogna di trascinare la Germania al successo a Euro 2024.

L’attaccante del Borussia Dortmund sta diventando l’uomo in più in questo Europeo per il ct Nagelsmann, che sa che nei momenti di difficoltà può fare affidamento sulle qualità del suo centravanti.

Tanto che, non è da escludere, che Fullkrug possa aver scalato le gerarchie nelle preferenze del ct tedesco che potrebbe anche affidargli una maglia da titolare o comunque maggior minutaggio già a partire dagli ottavi.