Lite tra De Rossi e un giornalista dopo Lazio-Genoa: "Sei un poveraccio". Cos'è successo e il motivo

Daniele De Rossi ha perso contro la Lazio. E per un romanista come lui, com'è facilmente intuibile, è una sconfitta che pesa non il doppio, ma il triplo.
Il ko in sé, però, non ha completamente a che fare con quel che è accaduto nella sala stampa dell'Olimpico durante la conferenza post partita: un acceso botta e risposta tra l'allenatore del Genoa e un giornalista.
Quest'ultimo è Augusto Sciscione, giornalista attivo anche su Twitch e sui social, che ha posto una domanda mal gradita a De Rossi. La cui risposta non si è fatta attendere.
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