Lite tra De Rossi e un giornalista dopo Lazio-Genoa: "Sei un poveraccio". Cos'è successo e il motivo

Così ha controbattuto De Rossi:

"E i valori tuoi quando parli in televisione o a quella trasmissione lì di me? Tu chiedi i valori miei e io chiedo i valori tuoi. Tu mi conosci benissimo e io so benissimo chi sei. Ho risposto a una domanda con una domanda. Che non è educato, come tutto quello che dici di me".

Sciscione non ha abbassato la testa:

"Mio padre me l'ha insegnata l'educazione. Io quando faccio il mio lavoro lo faccio in una maniera deontologicamente corretta. Esprimo un parere che non le può piacere, però esprimo un parere. Sono pagato per farlo".

De Rossi ha nuovamente risposto:

"Io non faccio il superiore e ti conosco, perché quello che dici su di me e sulle realtà vicino a me come l'Ostiamare è bruttissimo. Vedendoti parlare in televisione o su Instagram, non ti ritengo un giornalista, quindi non ti rispondo. Uno che insulta, urla... Sei un po' ossessionato da me, o forse dalla Roma. Sei un poveraccio".