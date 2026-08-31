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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Stefano Silvestri

Lite tra De Rossi e un giornalista dopo Lazio-Genoa: "Sei un poveraccio". Cos'è successo e il motivo

Serie A
Lazio vs Genoa
Lazio
Genoa
D. De Rossi

L'allenatore rossoblù non ha preso bene una domanda arrivata da un giornalista durante la conferenza post partita: "Sei ossessionato da me". I due si sono poi chiariti.

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Daniele De Rossi ha perso contro la Lazio. E per un romanista come lui, com'è facilmente intuibile, è una sconfitta che pesa non il doppio, ma il triplo.

Il ko in sé, però, non ha completamente a che fare con quel che è accaduto nella sala stampa dell'Olimpico durante la conferenza post partita: un acceso botta e risposta tra l'allenatore del Genoa e un giornalista.

Quest'ultimo è Augusto Sciscione, giornalista attivo anche su Twitch e sui social, che ha posto una domanda mal gradita a De Rossi. La cui risposta non si è fatta attendere.


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  • LA DOMANDA DEL GIORNALISTA

    Questa è la stata la domanda di Sciscione:

    "Oggi all'ultimo minuto la sua squadra non ridà la palla alla Lazio quando Mandas l'ha mandata fuori palesemente per soccorrere Ostigard. Le volevo chiedere se quando lei ci parla di valori, di sport, questi discorsi li fa solo a noi giornalisti o li fa anche ai suoi calciatori. Perché non mi sembra che abbiano recepito questa cosa".

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  • IL BOTTA E RISPOSTA

    Così ha controbattuto De Rossi:

    "E i valori tuoi quando parli in televisione o a quella trasmissione lì di me? Tu chiedi i valori miei e io chiedo i valori tuoi. Tu mi conosci benissimo e io so benissimo chi sei. Ho risposto a una domanda con una domanda. Che non è educato, come tutto quello che dici di me".

    Sciscione non ha abbassato la testa:

    "Mio padre me l'ha insegnata l'educazione. Io quando faccio il mio lavoro lo faccio in una maniera deontologicamente corretta. Esprimo un parere che non le può piacere, però esprimo un parere. Sono pagato per farlo".

    De Rossi ha nuovamente risposto:

    "Io non faccio il superiore e ti conosco, perché quello che dici su di me e sulle realtà vicino a me come l'Ostiamare è bruttissimo. Vedendoti parlare in televisione o su Instagram, non ti ritengo un giornalista, quindi non ti rispondo. Uno che insulta, urla... Sei un po' ossessionato da me, o forse dalla Roma. Sei un poveraccio".

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  • L'EPISODIO IN CAMPO

    Il riferimento della domanda è a quanto accaduto al minuto 95: Mandas ha appunto messo la palla in fallo laterale per consentire i soccorsi a Ostigard, ma il Genoa non l'ha ridata alla Lazio, provocando un parapiglia e la reazione dei giocatori biancocelesti nei confronti di Amorim.

    Nervosissimo in particolare Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, che si è scagliato contro l'avversario faticando a contenere la propria rabbia. La situazione è stata riportata alla normalità dall'arbitro Feliciani, che ha salomonicamente deciso di ammonire entrambi senza estrarre cartellini rossi.

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  • IL CHIARIMENTO

    Secondo il sito Forzaroma, De Rossi e Sciscione si sono successivamente chiariti fuori dalla sala stampa dello stadio Olimpico. Il momento di forte tensione tra il giornalista e l'allenatore del Genoa si è dunque spento una volta conclusa la conferenza post partita.

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