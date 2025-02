Lista UEFA Milan, quanti nuovi acquisti possono essere registrati: Gimenez, João Felix, Walker, Sottil, Bondo, chi ci sarà e chi verrà escluso

Le liste per la fase a eliminazione diretta devono essere consegnate entro questa sera: chi rischia l'esclusione nel Milan.

Mercoledì 5 febbraio è la giornata in cui Santiago Gimenez e João Felix potrebbero fare il proprio esordio nel Milan, ma non solo: è anche la giornata limite per la consegna della lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League.

Fase a eliminazione diretta che per i rossoneri, inopinatamente sconfitti dalla Dinamo Zagabria nell'ultima giornata del girone, inizierà non dagli ottavi bensì dai playoff: l'avversaria è il Feyenoord, ironia della sorte lo stesso club da cui è stato appena prelevato Gimenez.

Il messicano sarà presente nella lista UEFA? E João Felix? Come funziona il regolamento in questo senso per quanto riguarda le modifiche all'elenco rispetto alla fase campionato?