Lista UEFA Juventus, quanti nuovi acquisti possono essere registrati: Kolo Muani, Renato Veiga, Kelly, Alberto Costa, chi ci sarà e chi verrà escluso

Entro questa sera la Juventus, così come gli altri club ancora in corsa, deve consegnare la lista Champions: chi non ne farà parte.

Prima c'è una gara da non fallire a Como, venerdì in anticipo, per proseguire sulla strada intrapresa nel secondo tempo contro l'Empoli. E poi la Juventus dovrà pensare ai primi due match da dentro o fuori della stagione: la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il PSV.

Si gioca tra martedì 11 e mercoledì 19 febbraio e in palio ci sono gli ottavi di finale, "bucati" dalla squadra di Thiago Motta che non è riuscita a chiudere tra le prime otto del girone. E intanto, come avvicinamento a 180 minuti da brivido, ecco che nella giornata odierna il club bianconero, così come gli altri ancora in corsa, dovrà consegnare la lista UEFA per la seconda parte della Champions League.

Chi ne farà parte, prendendo in considerazione i nuovi acquisti? E chi invece verrà escluso? La situazione e cosa dice il regolamento per quanto riguarda la quantità di nuovi giocatori inseribili.