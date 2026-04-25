Lipsia-Union Berlino con un tapis roulant a bordo campo: il 50enne Mintzlaff ha corso 21 km durante la partita

Oliver Mintzlaff, ex CEO del Lipsia e attuale Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ha corso su un tapis roulant durante tutta la partita contro l'Union Berlino. A bordo campo. 90 minuti di corsa e stop solamente per l'intervallo, così da promuovere la 'Wings for Life World Run', iniziativa che raccoglie fondi per la fondazione no-profit Wings for Life, impegnata insieme alla Spinal Cord Research, organizzazione per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Mintzlaff, 50 anni, è stato più volte pescato dalle telecamere, rappresentando uno spettacolo nello spettacolo per gli spettatori alla Red Bulla Arena e davanti allo schermo: i 90 minuti più recupero in cui ha corso sul tapis roulant hanno portato a un totale di 21.41 km, con migliaia di persone subito pronte ad informarsi sull'evento del prossimo 10 maggio che si svolgerà proprio nei dintorni dello stadio del Lipsia.

La Wings for Life World Run è un gara podistica che si tiene da oltre dieci anni e che per il 2026 conta oltre 1.200 iscritti: durante la partita tra Lipsia e Union sono stati raccolti 100.000 euro, che si aggiungeranno al ricavato ottenuto dalle quote di iscrizione alla marcia.

Oltre a Mintzlaff hanno corso sull'altro tapis roulant posizionato vicino al collega anche i dirigenti Tatjana Haenni, Johann Plenge, Florian Hopp e Marcel Schäfer.