Lipsia-Juventus dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lipsia-Juventus si sfidano nel match valido per la 2ª giornata di Champions: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della Champions League torna nuovamente ad accendere i riflettori, con le squadre italiane che si candidano a essere protagoniste anche in questa seconda giornata.

Dopo il successo contro il PSV nella primo turno della competizione, la Juventus di Thiago Motta – rigenerata anche dalla vittoria in campionato contro il Genoa – torna in campo in Europa e lo fa sfidando il Lipsia in trasferta.

I tedeschi hanno perso la gara d’esordio di questa edizione della Champions contro l’Atletico Madrid, mentre hanno vinto 4-0 contro l’Augusta nell’ultimo turno di Bundesliga, portandosi a soli due punti dal Bayern capolista.

Tutte le info su Lipsia-Juventus: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.