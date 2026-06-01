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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lionel Messi ha "perfezionato il calcio" nel 2022: cosa spinge il più grande di tutti i tempi a cercare la gloria mondiale con l'Argentina nel 2026?

Analysis
Argentina
L. Messi
Coppa del Mondo
Storie

Giovedì il ct argentino Lionel Scaloni ha convocato Lionel Messi per i Mondiali 2026, pur sapendo che il capitano non è «al meglio». Nessuna sorpresa: era atteso in rosa per difendere il titolo, e pochi credevano che sarebbe arrivato in perfette condizioni fisiche.

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Messi ha 38 anni e tra pochi giorni ne compirà 39. L’Inter Miami ha comunicato che soffre di «sovraccarico con affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro», conseguenza di uno sforzo prolungato per oltre vent’anni.

A questa età, perché continua a spingere il suo corpo al limite, quando la maggior parte dei giocatori è già in pensione? Non ha più nulla da dimostrare: ha vinto l’ultimo Mondiale in Qatar in modo così dominante da chiudere il dibattito sul “più grande di tutti i tempi”.

Ha ancora qualcosa da guadagnare partecipando a una sesta finale, o si sente così leggenda da non avere nulla da perdere?

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un sogno che si avvera

    Pochi giocatori decidono quando chiudere la carriera internazionale: spesso la scelta spetta all’allenatore o a un infortunio.

    Chi può scegliere di solito non lo fa nel momento migliore. Per Messi c’era invece la chance di ritirarsi al vertice, dopo aver vinto il Mondiale.

    Alzare quel trofeo era il suo grande obiettivo e, non riuscendoci, era stato spesso criticato per non aver emulato Diego Maradona, come se questo offuscasse una carriera straordinaria.

    Dopo l'eliminazione agli ottavi in Russia 2018 sembrava che quel sogno d'infanzia fosse svanito, ma in Qatar lo ha realizzato in modo incredibile.


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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Genio surreale

    Nel 2022 Messi, a 35 anni, ha sfidato le leggi della fisica e surclassato giocatori più giovani di 15 anni, come Josko Gvardiol, che si è detto onorato dell’esperienza.

    "Domani potrò dire ai bambini che ho marcato Messi per 90 minuti", ha dichiarato il difensore dopo la semifinale persa dalla Croazia contro l'Argentina a Lusail.

    Non è stato l’unico a sentirsi onorato: “Sembra finto in campo”, ha ammesso l’australiano Keanu Baccus. “È surreale quanto sia bravo”.

    Le sue prestazioni sono ancora più notevoli se si considera la pressione: campione della Copa América e reduce da 36 partite senza sconfitte, l’Argentina rischiò l’eliminazione dopo il ko all’esordio con l’Arabia Saudita, e le capacità di capitano di Messi vennero di nuovo messe in discussione.


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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Hollywood allo stato puro

    Tuttavia, quando la sua nazionale ne aveva più bisogno, Messi ha risposto alla chiamata dell’Argentina, segnando il gol decisivo contro il Messico e diventando il primo giocatore a segnare in ogni turno, dalla fase a gironi alla finale, mentre l’Albiceleste conquistava la sua prima Coppa del Mondo dal 1986. Da Maradona in poi nessun singolo giocatore aveva dominato così la fase finale.

    Con cinque premi da Miglior Giocatore in otto gare, non poteva sperare in un finale migliore. Una storia da film, con il ragazzo buono che alla fine conquista la ragazza.

    "È una follia", ha detto a TyC stringendo il trofeo. "Guardate com'è splendida! La volevo così tanto. Sentivo che era la volta giusta... Si stava avvicinando.

    Sono stato fortunato ad aver vinto tanto in carriera, ora avevo solo questo obiettivo. Non posso chiedere di più, grazie a Dio, mi ha dato tutto". Eppure Messi ha scelto di non ritirarsi.

  • FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTEAFP

    Godersi il momento di gloria

    Dopo aver atteso a lungo la Coppa del Mondo, Messi non voleva lasciarla andare.

    "Porterò il trofeo in Argentina per godermelo con voi", ha detto ai tifosi il giorno dopo quella che molti considerano la finale più bella di sempre. "Amo ciò che faccio, amo la nazionale e voglio continuare a vivere ancora qualche partita da campione del mondo".

    Se lo era guadagnato e voleva goderselo.

    Ma quello che seguì non fu un semplice giro d'onore: Messi voleva altre medaglie e non pensava affatto al ritiro. La sua fame di vittorie restava intatta.

    Ma la ragione principale era che si divertiva da matti.

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  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    Il fattore Scaloni

    La vittoria della Coppa del Mondo ha cambiato tutto per Messi. Gli ha tolto un peso che si portava dietro da quando Maradona lo aveva indicato come erede. La vittoria lo ha liberato. Però Messi ha subito chiarito che, nonostante la sua eccellenza in Qatar, è stato soprattutto un trionfo di squadra, ed è per questo che per lui ha significato tantissimo.

    Prima dell'arrivo di Lionel Scaloni come ct, non aveva mai sentito un legame così forte con un allenatore o con un gruppo di compagni.

    "Fin dal primo giorno ha chiarito la sua idea e, al di là di come vive o prepara la partita, la cosa migliore è la sua vicinanza al gruppo", ha detto Messi a ESPN lo scorso dicembre. Il modo in cui tratta i giocatori, il modo in cui entra in sintonia con ciascuno, perché li conosce come persone e sa come parlar loro, perché ha costruito questa squadra da solo, inserendo nuovi giocatori, anche poco noti nel calcio argentino.

    Siamo un gruppo fantastico che va molto d'accordo, ma negli allenamenti o in certi esercizi, quando serve dare il massimo, lo facciamo. Tutti si impegnano al 100%, ed è la nostra grande forza.

    Scaloni e il suo staff hanno creato tutto questo, e l'atmosfera quotidiana viene da loro." Ovviamente anche Messi ha fatto la sua parte.


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    Un ultimo incarico per «L'11 di Messi»

    Nonostante le critiche, Messi è cresciuto come capitano. Da giocatore taciturno, che lasciava parlare il suo piede sinistro, è diventato un leader capace di affrontare gli avversari nel tunnel dopo le partite. Un lato che pochi conoscevano, ma che i compagni amano.

    Emiliano Martínez li ha definiti “leoni che lottano per Messi” e Julián Álvarez, alla vigilia dell’ultima Copa América, ha ammesso che avere ancora il capitano al timone rendeva tutti più felici e tutto “migliore”.

    L'Argentina era diventata una banda di fratelli, o, come disse l'inimitabile Jorge Valdano, l'equivalente calcistico di "Ocean's 11".

    "Ho visto una foto dei giocatori che scendevano dall'autobus, Messi davanti, gli altri dietro in triangolo: un'immagine che non ha bisogno di commenti e spiega cos'è l'Argentina. Si vede la felicità di Leo: è liberato", ha detto al Guardian il vincitore della Coppa del Mondo 1986.

    Rimane da vedere se continuerà fino al 2026: la Copa America 2024 lo ha visto fermarsi per infortunio, e il rischio c’è anche per il Mondiale.

    Per Scaloni includere Messi è naturale: a 38 anni segna ancora, serve assist invisibili e mantiene un’influenza unica sul gruppo. Per questo, già nel 2022, promise di tenergli un posto per il 2026.

    In alcuni ambienti si teme che possa rovinare la sua eredità negli Stati Uniti, ma è difficile capire come. A differenza del grande rivale Cristiano Ronaldo, ha già vinto la Coppa del Mondo: nulla può sminuire ciò che ha fatto. Ha completato la sua carriera quattro anni fa; ora se la sta semplicemente godendo.

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