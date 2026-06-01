Lionel Messi ha "perfezionato il calcio" nel 2022: cosa spinge il più grande di tutti i tempi a cercare la gloria mondiale con l'Argentina nel 2026?

Nonostante le critiche, Messi è cresciuto come capitano. Da giocatore taciturno, che lasciava parlare il suo piede sinistro, è diventato un leader capace di affrontare gli avversari nel tunnel dopo le partite. Un lato che pochi conoscevano, ma che i compagni amano.
Emiliano Martínez li ha definiti “leoni che lottano per Messi” e Julián Álvarez, alla vigilia dell’ultima Copa América, ha ammesso che avere ancora il capitano al timone rendeva tutti più felici e tutto “migliore”.
L'Argentina era diventata una banda di fratelli, o, come disse l'inimitabile Jorge Valdano, l'equivalente calcistico di "Ocean's 11".
"Ho visto una foto dei giocatori che scendevano dall'autobus, Messi davanti, gli altri dietro in triangolo: un'immagine che non ha bisogno di commenti e spiega cos'è l'Argentina. Si vede la felicità di Leo: è liberato", ha detto al Guardian il vincitore della Coppa del Mondo 1986.
Rimane da vedere se continuerà fino al 2026: la Copa America 2024 lo ha visto fermarsi per infortunio, e il rischio c’è anche per il Mondiale.
Per Scaloni includere Messi è naturale: a 38 anni segna ancora, serve assist invisibili e mantiene un’influenza unica sul gruppo. Per questo, già nel 2022, promise di tenergli un posto per il 2026.
In alcuni ambienti si teme che possa rovinare la sua eredità negli Stati Uniti, ma è difficile capire come. A differenza del grande rivale Cristiano Ronaldo, ha già vinto la Coppa del Mondo: nulla può sminuire ciò che ha fatto. Ha completato la sua carriera quattro anni fa; ora se la sta semplicemente godendo.