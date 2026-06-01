Lionel Messi ha "perfezionato il calcio" nel 2022: cosa spinge il più grande di tutti i tempi a cercare la gloria mondiale con l'Argentina nel 2026?

La vittoria della Coppa del Mondo ha cambiato tutto per Messi. Gli ha tolto un peso che si portava dietro da quando Maradona lo aveva indicato come erede. La vittoria lo ha liberato. Però Messi ha subito chiarito che, nonostante la sua eccellenza in Qatar, è stato soprattutto un trionfo di squadra, ed è per questo che per lui ha significato tantissimo.

Prima dell'arrivo di Lionel Scaloni come ct, non aveva mai sentito un legame così forte con un allenatore o con un gruppo di compagni.

"Fin dal primo giorno ha chiarito la sua idea e, al di là di come vive o prepara la partita, la cosa migliore è la sua vicinanza al gruppo", ha detto Messi a ESPN lo scorso dicembre. Il modo in cui tratta i giocatori, il modo in cui entra in sintonia con ciascuno, perché li conosce come persone e sa come parlar loro, perché ha costruito questa squadra da solo, inserendo nuovi giocatori, anche poco noti nel calcio argentino.

Siamo un gruppo fantastico che va molto d'accordo, ma negli allenamenti o in certi esercizi, quando serve dare il massimo, lo facciamo. Tutti si impegnano al 100%, ed è la nostra grande forza.

Scaloni e il suo staff hanno creato tutto questo, e l'atmosfera quotidiana viene da loro." Ovviamente anche Messi ha fatto la sua parte.



