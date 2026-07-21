Il successo e l’eredità di Messi erano già sicuri prima della partita di domenica nel New Jersey. Per fortuna, perché i suoi compagni l’hanno resa memorabile per i motivi sbagliati. L’approccio troppo aggressivo dell’Albiceleste li ha fatti apparire come i cattivi della storia, e questo li ha condotti alla rovina.

Enzo Fernandez ha ricevuto un secondo giallo al 90’ per un fallo su Cubarsi, lasciando i campioni in carica in dieci per tutti i supplementari. Il goal di Ferran Torres al 106' si è rivelato decisivo e, questa volta, nessun gesto sovrumano di Messi ha salvato la situazione.

Il talismano argentino, per una volta, è stato un semplice spettatore: marginale per tutta la gara, mentre i compagni si limitavano a commettere fallo dopo fallo invece di gestire il pallone e creare spazi per lui.

È eloquente che proprio Messi, tra tutti, abbia partecipato a un attacco incapace di concludere in porta nei novanta minuti, entrando nella storia, in senso negativo, come la prima squadra a non riuscirci in una finale mondiale dal 1966. Il suo primo tiro, e quello dell’Argentina, è arrivato solo al 117'.

Se può essere di consolazione, in futuro ricorderemo questa partita non come l’addio di Messi, ma come il trionfo della filosofia spagnola sulla troppa aggressività argentina sul palcoscenico più importante.