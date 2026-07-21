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Lionel Messi Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

Lionel Messi e l'Argentina, un legame tardivo ma bellissimo: la finale è stata l'ultima partita in Nazionale?

Coppa del Mondo
Argentina
Analysis
L. Messi

Il fuoriclasse dell'Inter Miami è sceso in campo per l'ultima volta in un Mondiale, ma potrebbe averlo fatto anche in Nazionale. Chiudendo con un ko un percorso prima accidentato, poi strepitoso.

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Sembra che stiamo solo aspettando l’inevitabile dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. Le lacrime di Lionel Messi, 39 anni, dopo il fischio finale nel New Jersey fanno pensare che possa lasciare l'Albiceleste, dopo aver trascinato la propria squadra in tutto il torneo.

Per una volta Messi è rimasto in ombra: i compagni, con un gioco troppo fisico, hanno provato invano a mettere in difficoltà la Spagna invece di esaltare le sue qualità. La sconfitta potrebbe sembrare una triste fine della sua simbiosi con la nazionale, ma nei vent’anni in Nazionale Messi ha vinto tre titoli dopo i 34 anni.

La sua carriera con l'Argentina è un esempio di perseveranza, qualità che la squadra di Lionel Scaloni ha mostrato in otto anni di guida. Messi aveva quasi abbandonato dieci anni fa, ma da quel momento ha vinto i tre trofei più importanti con la propria Nazionale.

La finale persa lo ha ferito: "Un dolore immenso, ci vorrà tempo per guarire", ha detto. Ma qualunque sia il suo futuro, può già contare su un’eredità solida.


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  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Un rapporto movimentato

    Vale la pena ricordare che, in un'altra linea temporale, la carriera in nazionale di Messi sarebbe finita un decennio fa.

    L’Argentina, decisa a farne il fulcro della nazionale dopo l’exploit da superstar a fine anni Duemila, non era riuscita subito a valorizzarne il talento. Messi è rimasto a secco ai Mondiali 2010 in Sudafrica e alla Copa America 2011, uscendo ai quarti in entrambe le competizioni.

    Iniziava così il periodo più buio della carriera internazionale della "Pulga", che da capitano ha perso tre finali consecutive a partire dai 24 anni: un filotto di sconfitte che lo ha portato ad annunciare il ritiro dalla nazionale.

    Prima è arrivata la sconfitta ai supplementari contro la Germania nella finale dei Mondiali 2014, poi l'inaspettato ko col Cile in quella della Copa America 2015. Un’altra delusione per mano dello stesso avversario l’anno dopo sembrava superarne la soglia di sopportazione.

    Il ritiro è durato appena due mesi. Messi ha poi cambiato idea dichiarando: "Dobbiamo sistemare molte cose nel calcio argentino, ma preferisco farlo dall’interno".

    Messi ha poi condotto l’Argentina ai Mondiali 2018, dove è arrivata un’altra eliminazione agli ottavi. Ma subito dopo la nomina di Scaloni, prima come interim e poi come ct, ha segnato una svolta.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Un legame indissolubile

    Il ripensamento di Messi e l’arrivo di Scaloni sono stati due snodi chiave per l’Argentina.

    Inizialmente impopolare e sotto esame dopo la Copa America 2019, l'ex terzino anche di Lazio e Atalanta ha ribaltato l’opinione pubblica, trasformando una squadra deludente in una forza inarrestabile, grazie anche al talento di Messi in attacco.

    Lo stesso Scaloni sintetizza il proprio approccio: "Il calcio è una questione di cuore, istinto e non mollare mai".

    Una striscia di 36 risultati utili ha interrotto un digiuno di 28 anni, portando alla vittoria della Copa America 2021 nella finale contro il Brasile. Messi, 34 anni, è stato decisivo: suo il 75% dei goal della Seleccion.

    Lo stesso slancio ha portato l’Albiceleste al Mondiale 2022 in Qatar, dove ha superato la Francia ai rigori, vincendo il titolo dopo 36 anni nonostante l’avvio choc contro l’Arabia Saudita. Messi, con 10 goal o assist e una doppietta in finale, ha confermato il suo status di miglior giocatore della storia.

    Una rimonta straordinaria che ha rafforzato il legame tra Leo, l'Argentina e i suoi tifosi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    L'inizio della fine

    Nonostante la vittoria della Copa America 2024, l’Argentina rischiava già di faticare a difendere il titolo mondiale: la rosa non si è rinnovata negli ultimi tre anni e mezzo, molti giocatori del 2022 sono ancora in campo e le prestazioni pre-torneo non erano state promettenti.

    Messi ha più volte messo in dubbio la propria partecipazione all’edizione 2026 per dubbi sulla propria resistenza fisica, considerando che la difesa del titolo si sarebbe svolta in tre paesi nordamericani. A marzo Scaloni aveva confermato che la stella dell’Inter Miami era ancora incerta, dopo i recenti infortuni.

    Alla fine Leo è stato convocato e, quasi certamente per l’ultima volta, ha trascinato l’Argentina verso un’altra finale: otto goal e quattro assist che lo proiettano verso un nuovo Pallone d’Oro. Ha trascinato la squadra oltre l’eliminazione più volte, ma in finale le sue imprese non sono bastate.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Andare a fondo lottando fino all'ultimo

    Il successo e l’eredità di Messi erano già sicuri prima della partita di domenica nel New Jersey. Per fortuna, perché i suoi compagni l’hanno resa memorabile per i motivi sbagliati. L’approccio troppo aggressivo dell’Albiceleste li ha fatti apparire come i cattivi della storia, e questo li ha condotti alla rovina.

    Enzo Fernandez ha ricevuto un secondo giallo al 90’ per un fallo su Cubarsi, lasciando i campioni in carica in dieci per tutti i supplementari. Il goal di Ferran Torres al 106' si è rivelato decisivo e, questa volta, nessun gesto sovrumano di Messi ha salvato la situazione.

    Il talismano argentino, per una volta, è stato un semplice spettatore: marginale per tutta la gara, mentre i compagni si limitavano a commettere fallo dopo fallo invece di gestire il pallone e creare spazi per lui.

    È eloquente che proprio Messi, tra tutti, abbia partecipato a un attacco incapace di concludere in porta nei novanta minuti, entrando nella storia, in senso negativo, come la prima squadra a non riuscirci in una finale mondiale dal 1966. Il suo primo tiro, e quello dell’Argentina, è arrivato solo al 117'.

    Se può essere di consolazione, in futuro ricorderemo questa partita non come l’addio di Messi, ma come il trionfo della filosofia spagnola sulla troppa aggressività argentina sul palcoscenico più importante.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Uscita silenziosa

    Nel cuore dello stadio di East Rutherford, dopo la partita, la stampa in attesa si aspettava un annuncio importante da Messi, reduce da una finale dei Mondiali persa in quella che molti credevano fosse la sua ultima apparizione. Ma quell’intervista non è mai arrivata, e nessun altro ha parlato.

    Il 39enne fuoriclassse ha guidato in silenzio i compagni attraverso la zona mista due ore dopo il fischio finale, ignorando i giornalisti e lasciando il proprio futuro in Nazionale avvolto nell’incertezza. Scaloni si è fermato e ha spiegato: "I ragazzi non erano dell’umore giusto per parlare, ed è comprensibile".

    L'Argentina ha lasciato New York all’alba di lunedì ed era attesa a Buenos Aires nel tardo pomeriggio di oggi. Altri chiarimenti sul futuro di Messi in Nazionale arriveranno presto, perché il suo primo post sui social non ha fornito indizi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La fine di un'era

    In conferenza stampa, Scaloni, commosso, ha glissato sul futuro del capitano argentino.

    "Ha 39 anni, è incredibile. Non ho nulla di nuovo da aggiungere. Era chiaro che avrebbe giocato finché lo avesse deciso lui. Tutta la nostra gente lo sostiene e spero che tutti siano orgogliosi di ciò che ha realizzato, perché è il miglior giocatore che abbia mai calcato un campo da calcio".

    La sconfitta in finale sembra però chiudere un’era: in lacrime, Scaloni ha detto che sarà "complicato" per lui e il proprio staff restare.

    "È stato un onore essere qui, non l’avrei mai nemmeno sognato. Se il presidente vuole che resti fino a dicembre, resterò, ma dopo sarà complicato. Per andare avanti ci serve molto. Dobbiamo ricominciare da zero e creare un gruppo come questo, cosa non facile. Mi fa male dentro. Mi dispiace".

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Eredità garantita

    Mentre attendiamo novità sul futuro di Messi, lui, l’Argentina e i tifosi di calcio possono tirare un sospiro di sollievo: questa partita non definirà la sua carriera. Verrà ricordata piuttosto come la gara in cui i suoi connazionali, troppo nervosi, lo hanno deluso.

    Qualunque sia il suo futuro, il suo lascito è già solido grazie ai trionfi con il club e ai Mondiali 2022.

    Solo lui sa se le lacrime, dopo la medaglia d’argento, segnavano la fine della sua storia con l’Albiceleste o il semplice dolore della sconfitta. Ma aver già scritto la storia dovrebbe consolarlo: un altro trionfo sarebbe stato solo un bonus.