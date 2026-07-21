Sembra che stiamo solo aspettando l’inevitabile dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. Le lacrime di Lionel Messi, 39 anni, dopo il fischio finale nel New Jersey fanno pensare che possa lasciare l'Albiceleste, dopo aver trascinato la propria squadra in tutto il torneo.
Per una volta Messi è rimasto in ombra: i compagni, con un gioco troppo fisico, hanno provato invano a mettere in difficoltà la Spagna invece di esaltare le sue qualità. La sconfitta potrebbe sembrare una triste fine della sua simbiosi con la nazionale, ma nei vent’anni in Nazionale Messi ha vinto tre titoli dopo i 34 anni.
La sua carriera con l'Argentina è un esempio di perseveranza, qualità che la squadra di Lionel Scaloni ha mostrato in otto anni di guida. Messi aveva quasi abbandonato dieci anni fa, ma da quel momento ha vinto i tre trofei più importanti con la propria Nazionale.
La finale persa lo ha ferito: "Un dolore immenso, ci vorrà tempo per guarire", ha detto. Ma qualunque sia il suo futuro, può già contare su un’eredità solida.
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