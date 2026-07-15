E' una grande fase di riorganizzazione per il Lione, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo il rientro di Endrick al Real Madrid, la dirigenza del club francese sta valutando diversi profili come Youssef Chermiti dei Rangers e Claudio Braga degli Hearts, ma nel corso delle ultime ore - come viene riportato dai colleghi transalpini di Footmercato - sta prendendo piede una nuova pista che porta a una vecchia conoscenza del campionato di Ligue 1: Lois Openda della Juventus.
Lione su Openda, è concorrenza al Lens: la Juventus si prepara a salutare il belga
IL LENS C'E', MA...
L'ultima - nonché prima - stagione in Italia con la maglia bianconera è stata tutt'altro che esaltante per il belga: arrivato dal Lipsia in prestito con opzione di acquisto diventata obbligatoria al raggiungimento di un obiettivo semplice come il decimo posto in graduatoria per 42,5 milioni di euro, Openda non è riuscito mai a imporsi nel gioco e nella filosofia del calcio juventino.
Un'annata che ha fatto riflettere la Juventus che, a un solo anno dall'investimento effettuato, è pronta ad ascoltare offerte che siano a titolo definitivo o in prestito.
Il Lens - nelle ultime settimane - sta avanzando per capire la situazione assieme all'entourage del giocatore e al club piemontese: le condizioni d'uscita sono chiare, ma è evidente come l'importante stipendio percepito da Openda possa diventare un ostacolo per questa possibile operazione.
...C'E' ANCHE IL FORTE INTERESSE DELL'OL
E così attenzione al pressing del Lione, pronto a inserirsi e a effettuare un sorpasso nei confronti del club francese per arrivare a definire la trattativa con la Juventus. A ora, è una delle principali candidate sul giocatore.
I prossimi giorni saranno sicuramente determinanti per il futuro di Openda, sul quale filtra anche l'interesse da parte del Coventry City. La Juventus, in ogni caso, cercherà la formula più adatta per favorire la partenza del belga.
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