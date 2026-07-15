Lione su Openda, è concorrenza al Lens: la Juventus si prepara a salutare il belga

L'ultima - nonché prima - stagione in Italia con la maglia bianconera è stata tutt'altro che esaltante per il belga: arrivato dal Lipsia in prestito con opzione di acquisto diventata obbligatoria al raggiungimento di un obiettivo semplice come il decimo posto in graduatoria per 42,5 milioni di euro, Openda non è riuscito mai a imporsi nel gioco e nella filosofia del calcio juventino.

Un'annata che ha fatto riflettere la Juventus che, a un solo anno dall'investimento effettuato, è pronta ad ascoltare offerte che siano a titolo definitivo o in prestito.

Il Lens - nelle ultime settimane - sta avanzando per capire la situazione assieme all'entourage del giocatore e al club piemontese: le condizioni d'uscita sono chiare, ma è evidente come l'importante stipendio percepito da Openda possa diventare un ostacolo per questa possibile operazione.