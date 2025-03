Lille-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lille vs Borussia Dortmund

Lille e Borussia Dortmund avversarie nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Novanta minuti o anche più (in caso di supplementari e rigori) che mettono in palio l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Dopo il pareggio per 1-1 (Adeyemi e Haraldsson i marcatori) della gara d’andata giocata una settimana fa in Germania, Lille e Borussia Dortmund si sfidano nuovamente in un match che si preannuncia equilibrato, incerto e tutto da vivere-

La squadra che si qualificherà ai quarti di finale sfiderà una tra Barcellona e Benfica. Tutte le info su Lille-Borussia Dortmund: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.