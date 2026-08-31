L'RC Strasbourg si è riscattato dopo la sconfitta del weekend inaugurale superando di misura l'RC Lens allo Stade de la Meinau. Lo Strasbourg ha costruito le basi del successo nel primo tempo e ha capitalizzato gli errori difensivi del Lens.

Il Lens ha accorciato nel finale, ma lo Strasbourg ha resistito e ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1.