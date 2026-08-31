La seconda settimana della stagione di Ligue 1 ha portato cambi al vertice della classifica, duelli difensivi e drama nei minuti di recupero in tutta la Francia. Dal Monaco che ha travolto il Marsiglia allo Stade Louis II al Paris FC che ha ottenuto una vittoria di peso, fino al PSG che ha strappato un punto nel finale in trasferta, la seconda giornata ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso.
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Ligue 1, riepilogo della 2ª giornata: il Monaco supera il Marsiglia, Marquinhos salva il PSG e il Paris FC sorprende il Nizza
- AFP
AS Monaco 2-0 Olympique de Marseille
Il Monaco ha ottenuto una vittoria casalinga di grande prestigio contro i rivali dell'Olympique Marsiglia allo Stade Louis II. L'attaccante tedesco Paris Brunner ha offerto una prestazione stellare, sbloccando il punteggio al 13' con una conclusione precisa prima di raddoppiare a inizio ripresa (53').
Il Marsiglia ha faticato a scardinare il blocco difensivo del Monaco, mentre i padroni di casa hanno gestito efficacemente il ritmo della partita, blindando il successo senza subire gol.
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Lilla 2-2 Paris Saint-Germain
I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno evitato per un soffio la sconfitta alla Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, strappando un punto nel recupero più profondo.
Il Lille sembrava destinato a conquistare tutti e tre i punti grazie a una prestazione casalinga ricca di energia. Tuttavia, il PSG ha messo in scena un assalto finale incessante, culminato con il gol del pareggio al 95' di Marquinhos, che ha fissato il risultato in un thriller ad alta intensità.
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Paris FC 3-0 OGC Nice
Il neopromosso Paris FC ha conquistato una delle vittorie più importanti del fine settimana, dominando in casa l'OGC Nizza. Il Paris FC ha preso il controllo della partita fin dal calcio d'inizio con un gioco di contropiede pungente e una finalizzazione clinica, segnando tre gol al Nizza e conquistando così la prima vittoria della stagione in modo perentorio.
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Stade Rennais 3-2 Le Mans FC
Lo Stade Rennais si è imposto in un frenetico thriller da cinque gol contro il Le Mans FC al Roazhon Park. Il Rennais ha creato un pericolo costante sulle fasce, ma il Le Mans ha lottato con coraggio, restando in partita fino al fischio finale.
Un cartellino rosso nel finale per il Le Mans al 68' ha spostato definitivamente l'inerzia della gara a favore del Rennes.
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RC Strasbourg Alsace 2-1 RC Lens
L'RC Strasbourg si è riscattato dopo la sconfitta del weekend inaugurale superando di misura l'RC Lens allo Stade de la Meinau. Lo Strasbourg ha costruito le basi del successo nel primo tempo e ha capitalizzato gli errori difensivi del Lens.
Il Lens ha accorciato nel finale, ma lo Strasbourg ha resistito e ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1.
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AJ Auxerre 1-3 Angers SCO
L'Angers SCO ha offerto una prestazione esterna efficace allo Stade de l'Abbé-Deschamps, imponendosi sull'AJ Auxerre. L'Angers ha sfruttato le occasioni da palla inattiva e capitalizzato le transizioni, portandosi su un vantaggio consistente prima che l'Auxerre trovasse nel finale il gol della bandiera.
- AFP
Stade Brestois 29 2-2 Toulouse FC
Lo Stade Brestois 29 e il Tolosa FC hanno dato vita a un avvincente pareggio per 2-2 allo Stade Francis-Le Blé. In una sfida aperta, entrambe le squadre si sono alternate al comando del punteggio, con il Tolosa che ha colpito nel finale per annullare il vantaggio del Brest nella ripresa e costringere le due formazioni a dividersi la posta in palio.
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Olympique Lyonnais 1-1 Le Havre AC
L'Olympique Lyonnais è stato fermato sull'1-1 al Parc Olympique Lyonnais da un coriaceo Le Havre AC. Il Lione ha dominato il possesso e creato diverse nitide occasioni da gol, ma il compatto blocco basso e la disciplina tattica del Le Havre hanno tenuto a bada i padroni di casa, permettendo agli ospiti di conquistare un punto prezioso in trasferta.
- AFP
FC Lorient 1-2 ES Troyes AC
L’ES Troyes AC ha conquistato una vittoria esterna cruciale contro l’FC Lorient allo Stade du Moustoir. Il Troyes ha sfruttato le disattenzioni difensive del Lorient in entrambi i tempi per portarsi sul doppio vantaggio, prima di resistere al tentativo di rimonta finale dei padroni di casa.
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