Il Paris Saint-Germain ha rimontato e battuto il RC Strasbourg Alsace 3-1 allo Stade de la Meinau. Giovanni Reyna ha portato in vantaggio i padroni di casa al 17', e lo Strasburgo ha conservato il vantaggio fino a secondo tempo inoltrato. Illia Zabarnyi ha però pareggiato al 77', prima delle reti di Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'), che hanno regalato al PSG la quarta vittoria consecutiva.