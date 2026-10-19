La settima giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato goleade, rimonte nei minuti finali e importanti cambiamenti in classifica in tutta la Francia. Il Paris Saint-Germain ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in campionato rimontando uno svantaggio a Strasburgo, il Marsiglia ha segnato cinque gol all'Angers SCO e il Paris FC ha battuto di misura lo Stade Rennais in una partita da sette reti.
Ligue 1, il riepilogo della 7ª giornata: il PSG rimonta nel finale a Strasburgo, il Marsiglia travolge l’Angers e il Paris FC vince una sfida spettacolare da sette gol
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RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain
Il Paris Saint-Germain ha rimontato e battuto il RC Strasbourg Alsace 3-1 allo Stade de la Meinau. Giovanni Reyna ha portato in vantaggio i padroni di casa al 17', e lo Strasburgo ha conservato il vantaggio fino a secondo tempo inoltrato. Illia Zabarnyi ha però pareggiato al 77', prima delle reti di Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'), che hanno regalato al PSG la quarta vittoria consecutiva.
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Angers SCO 2-5 Olympique Marsiglia
L’Olympique de Marseille ha dato una lezione di calcio offensivo in trasferta, travolgendo l’Angers SCO per 5-2 allo stadio Raymond Kopa. Con una pressione offensiva costante, l’OM ha sopraffatto i padroni di casa e conquistato tre punti con una vittoria netta.
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Paris FC 4-3 Stade Rennais FC
Allo Stade Jean-Bouin è andata in scena una spettacolare partita da sette gol: il neopromosso Paris FC ha resistito alla rimonta dello Stade Rennais FC e ha vinto 4–3. Il Paris FC si è portato in vantaggio nelle prime fasi, prima di respingere la furiosa reazione del Rennes, che ha ricevuto quattro cartellini gialli nel primo tempo di una sfida accesa.
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Lione 2-1 Nizza
L’Olympique Lione ha conquistato con fatica una vittoria casalinga per 2-1 contro l’OGC Nizza al Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi ha portato in vantaggio il Nizza al 18', ma il Lione ha ribaltato il risultato con le reti di Pavel Šulc (32') e Tanner Tessmann (36') nel primo tempo. Il Lione ha difeso con determinazione il vantaggio negli ultimi 20 minuti, nonostante l’espulsione diretta di Keito Nakamura al 70'.
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FC Lorient 1-0 AS Monaco
L’FC Lorient ha firmato una grande sorpresa allo Stade du Moustoir, battendo 1-0 l’AS Monaco, lanciato nelle zone alte della classifica. L’organizzazione difensiva del Lorient ha messo in difficoltà il Monaco per tutta la partita, permettendo ai padroni di casa di conquistare i tre punti e infliggendo agli ospiti una battuta d’arresto nella corsa ai vertici della classifica.
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ES Troyes AC 1-3 RC Lens
Il RC Lens ha conquistato una convincente vittoria per 3–1 in trasferta contro l’ES Troyes AC allo Stade de l'Aube. Il Lens ha sfruttato le occasioni in ripartenza in entrambi i tempi, lasciando il Troyes nei bassifondi della classifica.
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Le Havre AC 1-3 AJ Auxerre
L'AJ Auxerre ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo il Le Havre AC per 3-1 allo Stade Océane. L'Auxerre ha preso il controllo della partita nel secondo tempo, imponendosi in trasferta con due gol di scarto.
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Le Mans FC 0-3 Toulouse FC
Il Toulouse FC ha disputato una gara efficace in trasferta, battendo il Le Mans FC per 3-0 senza subire reti allo Stade Marie-Marvingt. Il Toulouse ha sfruttato le occasioni più importanti, impedendo alla squadra neopromossa di rientrare in partita.
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LOSC Lille 1-1 Stade Brestois 29
LOSC Lille e Stade Brestois 29 hanno pareggiato 1-1 alla Decathlon Arena. Entrambe le squadre hanno creato occasioni in una sfida equilibrata, dividendosi la posta in palio.
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