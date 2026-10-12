La sesta giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato calcio offensivo, sfide di cartello e svolte decisive nella massima serie francese. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, ha conquistato la terza vittoria consecutiva, lo Stade Brestois 29 ha travolto l’Angers SCO in una partita da sei goal e il Marsiglia si è riscattato con una convincente vittoria in trasferta.
Ligue 1, il riepilogo della 6ª giornata: il PSG centra la terza vittoria consecutiva, il Brest travolge l'Angers e il Rennes demolisce l'Auxerre
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Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC
Il Paris Saint-Germain ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo 3-1 il neopromosso Le Mans FC al Parco dei Principi. Dopo che il Le Mans ha trovato il pareggio nella ripresa, il PSG ha fatto valere la propria classe: Kvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche sono andati a segno, assicurando i tre punti alla squadra di Luis Enrique.
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Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO
Lo Stade Brestois 29 ha dato una lezione di gioco offensivo allo Stade Francis-Le Blé, travolgendo l’Angers SCO per 5-1. Il Brest ha sfruttato le fragilità difensive dell’Angers, aggravate dall’espulsione diretta di un giocatore ospite al 59’. Il Brest ne ha approfittato senza esitazioni, conquistando la vittoria più netta della sua stagione.
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Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre
Lo Stade Rennais FC ha offerto una prestazione cinica in casa al Roazhon Park, travolgendo l’AJ Auxerre per 4-1. Il Rennes ha preso il controllo della partita nelle prime fasi del secondo tempo con tre gol senza subirne, lasciando all’Auxerre poche possibilità di rimonta.
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Lens 2-1 Lione
Il RC Lens ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sull'Olympique Lyonnais allo Stade Bollaert-Delelis. Il Lens si è portato sul doppio vantaggio prima di resistere al tentativo di rimonta del Lione nel finale. Nonostante un'espulsione all'84', i padroni di casa hanno tenuto duro nel recupero, conquistando tutti e tre i punti.
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ES Troyes AC 0-2 Olympique de Marseille
L'Olympique Marsiglia ha interrotto il recente periodo negativo con una vittoria per 2-0 in trasferta contro l'ES Troyes AC allo Stade de l'Aube. Amine Harit ha sbloccato il risultato al 50', mentre Himad Abdelli ha chiuso i conti su rigore nei minuti finali del recupero (90+8').
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AS Monaco 2-2 Toulouse FC
L’AS Monaco ha dovuto accontentarsi di un punto allo Stade Louis II dopo un divertente 2-2 contro il Toulouse FC. Il Monaco ha creato diverse occasioni, ma non è riuscito a chiudere la partita: gli ospiti hanno rimontato conquistando un prezioso punto in trasferta.
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OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace
L’OGC Nice ha battuto in casa l’RC Strasbourg Alsace per 2-1 all’Allianz Riviera. Nella ripresa il Nizza ha controllato zone decisive del campo, riuscendo a prevalere in una partita combattuta.
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LOSC Lille 1-0 Le Havre AC
Il LOSC Lille ha conquistato una vittoria casalinga per 1-0 contro il Le Havre AC alla Decathlon Arena con una prestazione solida. Il Le Havre ha giocato gli ultimi 30 minuti in dieci uomini dopo un’espulsione al 61’, consentendo al Lille di gestire il vantaggio e mantenere la porta inviolata.
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FC Lorient 1-0 Paris FC
L’FC Lorient ha battuto il Paris FC 1–0 allo Stade du Moustoir senza subire reti. Il Lorient ha difeso il vantaggio di un goal ottenuto nelle prime fasi contro un Paris FC agguerrito, che ha collezionato cinque cartellini gialli nel corso di un secondo tempo teso.
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