La sesta giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato calcio offensivo, sfide di cartello e svolte decisive nella massima serie francese. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, ha conquistato la terza vittoria consecutiva, lo Stade Brestois 29 ha travolto l’Angers SCO in una partita da sei goal e il Marsiglia si è riscattato con una convincente vittoria in trasferta.