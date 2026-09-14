Ligue 1, il riepilogo della 4ª giornata: il PSG conquista la prima vittoria a Brest, il Rennes supera il Marsiglia e il Monaco è fermato dallo Strasburgo

Il quarto turno della Ligue 1 2026/27 ha regalato importanti battaglie tattiche, vittorie sofferte e sviluppi chiave in tutta la Francia. Il Paris Saint-Germain ha avviato la difesa del titolo con una vittoria di misura a Brest, mentre lo Stade Rennais ha inflitto un’altra sconfitta al Marsiglia e il Monaco ha lasciato punti a Strasburgo.