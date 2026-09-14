Il quarto turno della Ligue 1 2026/27 ha regalato importanti battaglie tattiche, vittorie sofferte e sviluppi chiave in tutta la Francia. Il Paris Saint-Germain ha avviato la difesa del titolo con una vittoria di misura a Brest, mentre lo Stade Rennais ha inflitto un’altra sconfitta al Marsiglia e il Monaco ha lasciato punti a Strasburgo.
Tradotto da
Ligue 1, il riepilogo della 4ª giornata: il PSG conquista la prima vittoria a Brest, il Rennes supera il Marsiglia e il Monaco è fermato dallo Strasburgo
- AFP
Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint-Germain
Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima vittoria in campionato della stagione con un disciplinato successo per 1-0 in trasferta sul campo dello Stade Brestois 29. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo al 5' con una conclusione precisa. La squadra di Luis Enrique ha tenuto bene in difesa nonostante la pressione finale e i cartellini gialli per Vitinha e Dro Fernández.
- AFP
Stade Rennais FC 1-0 Olympique de Marseille
Lo Stade Rennais FC ha battuto l'Olympique de Marseille 1-0 al Roazhon Park al termine di una sfida ad alta intensità. Il Rennes ha segnato l'unico gol della partita e ha limitato per tutta la gara la spinta offensiva del Marsiglia. La frustrazione dell'OM è emersa con quattro cartellini gialli rimediati, nella seconda sconfitta consecutiva in campionato.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-1 AS Monaco
La capolista AS Monaco è stata fermata sull’1-1 dall’RC Strasbourg Alsace allo Stade de la Meinau. Lo Strasburgo ha contenuto il potente attacco del Monaco, facendo sì che le due squadre si dividessero la posta in palio in una battaglia tattica molto equilibrata.
- AFP
LOSC Lille 2-0 ES Troyes AC
Il LOSC Lille è tornato alla vittoria con un comodo successo casalingo per 2-0 contro l'ES Troyes AC, squadra della metà bassa della classifica, alla Decathlon Arena. Il Lille ha controllato il ritmo fin dal fischio d'inizio e ha sfruttato con efficacia le proprie occasioni, senza concedere al Troyes opportunità nitide.
- AFP
Paris FC 0-0 Olympique Lyonnais
Paris FC e Olympique Lione hanno pareggiato 0-0 allo Stade Jean-Bouin. Le occasioni nitide sono state poche, con entrambe le linee difensive a dominare e a mantenere le due squadre saldamente in corsa nelle zone alte della classifica.
- AFP
AJ Auxerre 1-0 OGC Nizza
L'AJ Auxerre ha conquistato la sua prima vittoria della stagione di Ligue 1 battendo l'OGC Nizza per 1-0 allo Stade de l'Abbé-Deschamps. È bastato un solo gol all'Auxerre, che ha difeso il vantaggio con un gioco fisico nei minuti finali.
- AFP
Le Mans FC 2-2 RC Lens
Il neopromosso Le Mans FC ha pareggiato 2-2 in un’avvincente sfida contro l’RC Lens allo Stade Marie-Marvingt. Entrambe le squadre si sono alternate in fase offensiva in una gara aperta, dividendosi la posta al fischio finale.
- AFP
FC Lorient 2-2 Tolosa FC
Il FC Lorient e il Toulouse FC si sono divisi la posta in palio in uno spettacolare pareggio con quattro gol (2–2) allo Stade du Moustoir. Il Toulouse ha rimontato lo svantaggio conquistando un punto sofferto in trasferta.
- AFP
Le Havre AC 0-0 Angers SCO
Le Havre AC e Angers SCO hanno pareggiato 0-0 allo Stade Océane. Entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni da gol nell’ultimo terzo di campo, finendo per dividersi la posta in palio.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.