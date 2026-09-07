Il terzo turno della Ligue 1 2026/27 ha regalato clamorosi colpi di scena, prestazioni esterne di grande spessore e valanghe di gol in tutta la Francia. Dal Monaco, che ha preso il controllo della corsa al titolo con una vittoria al Parc des Princes, al sorprendente successo del Paris FC a Marsiglia, fino all’incredibile valanga di otto gol dello Strasburgo a Troyes, la terza giornata ha offerto emozioni senza pari.
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Ligue 1, il riepilogo della 3ª giornata: il Monaco stende il PSG al Parco dei Principi, mentre Paris FC e Strasburgo accendono il turno
- AFP
Paris Saint-Germain 1-2 AS Monaco
Il Monaco ha prolungato il suo inizio di stagione perfetto sorprendendo i campioni del Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Gli ospiti hanno sfruttato rapide ripartenze e una struttura difensiva disciplinata, strappando una vittoria per 2–1 per restare in testa alla classifica di Ligue 1 con tre vittorie in tre partite.
La sconfitta lascia il PSG senza vittorie nelle prime tre gare stagionali.
- AFP
Olympique Marsiglia 2–3 Paris FC
Lassine Sinayoko ha offerto una prestazione da eroe allo Stade Vélodrome, con il neopromosso Paris FC che ha sorpreso il Marsiglia in un emozionante 3-2. Sinayoko ha colpito subito al 1' e ha firmato il secondo gol al 19'.
Amine Gouiri ha segnato due volte per tenere l'OM in partita, ma Sinayoko ha completato la sua tripletta dal dischetto all'86', mettendo il sigillo su una storica vittoria degli ospiti.
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ES Troyes AC 2-6 RC Strasbourg Alsace
Lo Stade de l'Aube ha ospitato un vero festival del gol, con lo Strasburgo che ha segnato sei reti al Troyes in un dominante successo esterno per 6-2. Il reparto offensivo dello Strasburgo si è rivelato inarrestabile nelle transizioni, facendo a pezzi la difesa di casa e assicurandosi la seconda vittoria della stagione.
- AFP
Olympique Lione 3-1 AJ Auxerre
L'Olympique Lione ha proseguito il suo ottimo inizio di stagione con un comodo successo casalingo per 3-1 contro l'AJ Auxerre, ultimo in classifica, al Parc Olympique Lyonnais. Il Lione ha controllato il possesso e si è mostrato efficace nell'ultimo terzo di campo, salendo al secondo posto in classifica e lasciando l'Auxerre ancora senza punti dopo tre partite.
- AFP
RC Lens 0-1 FC Lorient
L'FC Lorient ha conquistato una vittoria esterna sofferta senza subire gol allo Stade Bollaert-Delelis contro l'RC Lens. La solidità difensiva del Lorient ha assorbito la pressione del Lens prima di trovare il gol decisivo, mentre il Lens ha chiuso la partita in dieci uomini dopo un secondo cartellino giallo nel recupero.
- AFP
Angers SCO 1-2 Stade Rennais FC
Lo Stade Rennais FC ha ottenuto una cruciale vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Angers SCO allo Stade Raymond Kopa. Il Rennes ha preso il controllo all'inizio del secondo tempo e ha resistito alla pressione finale dell'Angers, restando imbattuto dopo tre giornate.
- AFP
Le Havre AC 1–2 Stade Brestois 29
Lo Stade Brestois 29 ha conquistato la sua prima vittoria stagionale in una movimentata trasferta allo Stade Océane. Il Le Havre ha giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini dopo un cartellino rosso nel recupero del primo tempo, permettendo al Brest di sfruttare la superiorità numerica e portare a casa tutti e tre i punti.
- AFP
Toulouse FC 0-1 LOSC Lille
Il LOSC Lille ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 sul campo del Toulouse FC allo Stadium de Toulouse. Un solo gol decisivo ha permesso al Lille di conservare l’imbattibilità e restare in scia nelle zone alte della classifica.
- AFP
OGC Nizza 1–1 Le Mans FC
L'OGC Nizza e il Le Mans FC si sono divisi la posta in palio con un pareggio per 1-1 all'Allianz Riviera. Il Nizza ha dominato il ritmo della partita, ma è mancato di lucidità sotto porta, permettendo al neopromosso Le Mans di conquistare un punto prezioso in trasferta.
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