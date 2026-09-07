Lo Stade de l'Aube ha ospitato un vero festival del gol, con lo Strasburgo che ha segnato sei reti al Troyes in un dominante successo esterno per 6-2. Il reparto offensivo dello Strasburgo si è rivelato inarrestabile nelle transizioni, facendo a pezzi la difesa di casa e assicurandosi la seconda vittoria della stagione.