Gli spettatori dello Stade Vélodrome hanno assistito a una partita memorabile, con l'Olympique de Marseille che ha battuto di misura il Le Havre AC per 4-3. CJ Egan-Riley ha sbloccato il risultato dopo appena quattro minuti, seguito dalle reti di Tim Weah (32') e Igor Paixão a inizio ripresa (49'). Himad Abdelli ha accorciato le distanze per gli ospiti (54'), prima della doppietta di Josh Maja (76', 88') e del goal di Lamine N'Diaye (85'), che hanno dato vita a un finale concitato. Il Marsiglia ha resistito alla pressione anche nei 12 minuti di recupero, conquistando i tre punti.