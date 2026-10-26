L'ottava giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato emozioni dall'inizio alla fine in tutta la Francia. L'Olympique Marsiglia è uscito indenne da una caotica sfida da sette gol contro il Le Havre allo Stade Vélodrome, mentre lo Stade Rennais ha superato agevolmente lo Strasburgo grazie a una prestazione magistrale di Sebastian Szymański e l'RC Lens ha fermato lo slancio del Paris FC in una sfida combattuta al Bollaert-Delelis.
Ligue 1, il riepilogo dell’ottava giornata: Il Marsiglia supera il Le Havre in una sfida da sette gol, il Rennes travolge lo Strasburgo e il Lens batte di misura il Paris FC
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Olympique de Marseille 4-3 Le Havre AC
Gli spettatori dello Stade Vélodrome hanno assistito a una partita memorabile, con l'Olympique de Marseille che ha battuto di misura il Le Havre AC per 4-3. CJ Egan-Riley ha sbloccato il risultato dopo appena quattro minuti, seguito dalle reti di Tim Weah (32') e Igor Paixão a inizio ripresa (49'). Himad Abdelli ha accorciato le distanze per gli ospiti (54'), prima della doppietta di Josh Maja (76', 88') e del goal di Lamine N'Diaye (85'), che hanno dato vita a un finale concitato. Il Marsiglia ha resistito alla pressione anche nei 12 minuti di recupero, conquistando i tre punti.
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Stade Rennais FC 3–0 RC Strasbourg Alsace
Lo Stade Rennais FC ha dominato al Roazhon Park, battendo l'RC Strasbourg Alsace 3-0 senza subire gol. Boulaye Dia ha sbloccato il risultato al 33', prima che il trequartista polacco Sebastian Szymański salisse in cattedra. Szymański ha raddoppiato poco prima dell'intervallo (40') e ha firmato la doppietta allo scoccare dell'ora di gioco (60'), suggellando una netta vittoria del Rennes.
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RC Lens 2-1 Paris FC
Il RC Lens ha battuto 2–1 il Paris FC, in grande forma, davanti al pubblico entusiasta dello Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho ha portato in vantaggio gli ospiti subito dopo l’intervallo (46'). Il Lens ha reagito trovando il pareggio con Florian Thauvin (62'), prima che Thorgan Hazard segnasse all’82' il goal della rimonta per i padroni di casa.
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AS Monaco 1-1 LOSC Lille
Due squadre in corsa per il titolo si sono affrontate allo Stade Louis II: AS Monaco e LOSC Lille hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta. Ethan Mbappé ha portato in vantaggio il Lille al 23° minuto, prima del pareggio di Edan Diop per il Monaco al 73°. Il Lille ha dovuto resistere nel finale in dieci uomini dopo l'espulsione diretta di Tanguy Nianzou Kouassi al 66°, con entrambe le squadre che hanno conquistato un punto.
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Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice
L’OGC Nice ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta, battendo lo Stade Brestois 29 per 2-1 allo Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque ha portato in vantaggio il Brest al 14° minuto. Il Nizza ha reagito nella ripresa, pareggiando con Elye Wahi al 60' prima che Sofiane Diop segnasse il gol decisivo all’82° minuto.
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AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC
AJ Auxerre e Le Mans FC hanno pareggiato 1–1 allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés ha portato in vantaggio il neopromosso Le Mans subito dopo l'inizio della ripresa (48'). Otto minuti più tardi, Cameron Archer ha segnato il pareggio per l'Auxerre, convalidato dal VAR (56'), e le due squadre hanno conquistato un punto a testa.
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Toulouse FC 0-0 ES Troyes AC
Toulouse FC ed ES Troyes AC hanno pareggiato 0-0 allo Stadium de Toulouse. Le difese di entrambe le squadre hanno retto in una partita fisica, con otto cartellini gialli e poche occasioni nitide da gol.
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Angers SCO 0-0 FC Lorient
Angers SCO e FC Lorient hanno chiuso sullo 0-0 allo stadio Raymond Kopa, al termine di una partita bloccata sul piano tattico. Entrambe le squadre hanno privilegiato l’organizzazione e la disciplina difensiva, neutralizzando a vicenda il gioco in transizione e dividendosi la posta in palio.
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Paris Saint-Germain contro Olympique Lyonnais
La sfida di cartello del turno tra i campioni del Paris Saint-Germain e l'Olympique Lyonnais, al Parco dei Principi, è in programma lunedì 26 ottobre e chiuderà l'ottava giornata.
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