La decima giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato emozioni in tutta la Francia, con il Marsiglia che ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il Lens allo Stade Bollaert-Delelis. Il Paris Saint-Germain ha ottenuto con fatica una vittoria di misura in casa, confermando il suo buon momento. Il LOSC Lille ha conquistato i tre punti a Rennes, mentre il Le Mans, neopromosso, ha strappato un combattuto pareggio al Monaco, in corsa per il titolo.
Ligue 1, il punto sulla 10ª giornata: Il Marsiglia batte di misura il Lens al Bollaert, il PSG resta a punteggio pieno a novembre e il Monaco inciampa a Le Mans
- AFP
RC Lens 1-2 Olympique de Marseille
L’Olympique de Marseille ha conquistato i tre punti in una sfida infuocata domenica sera allo Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri ha regalato all’OM la partenza ideale segnando già al 2'. Il Lens ha risposto al 20' con il pareggio di Florian Thauvin, convalidato dal VAR. La partita è rimasta in equilibrio fino all’82', quando il subentrato Keyliane Abdallah ha segnato il goal decisivo per il Marsiglia, zittendo il pubblico di casa.
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Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC
I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno battuto 1-0 l'ES Troyes AC al Parco dei Principi con una prova solida. La squadra di Luis Enrique ha controllato il possesso per tutta la partita, sbloccando il risultato e poi gestendo il ritmo per impedire al Troyes di trovare occasioni nitide per rientrare in gara.
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Stade Rennais FC 1–2 LOSC Lille
Il LOSC Lille ha offerto una prova disciplinata in trasferta al Roazhon Park, battendo lo Stade Rennais FC 2-1. Il Lille ha sfruttato le occasioni in ripartenza in entrambi i tempi per prendere il controllo della partita e, nonostante la reazione del Rennes nella ripresa, il Lille ha resistito alla pressione finale, portando a casa i tre punti.
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Le Mans FC 1-1 AS Monaco
Il neopromosso Le Mans FC ha fermato l'AS Monaco sull'1-1 allo Stade Marie-Marvingt. Il Monaco ha creato occasioni per chiudere la partita, ma si è scontrato con la difesa organizzata del Le Mans, così le due squadre hanno conquistato un punto a testa e il Monaco ha perso terreno prezioso in vetta alla classifica.
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Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais
Lo Stade Brestois 29 ha dominato in casa allo Stade Francis-Le Blé, battendo l’Olympique Lyonnais per 2-0 senza subire gol. Il Brest ha tenuto a bada l’attacco del Lione per tutti i 90 minuti e ha sfruttato le occasioni migliori per assicurarsi la vittoria a porta inviolata.
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Angers SCO 0-2 OGC Nice
L'OGC Nice ha confermato il suo ottimo rendimento in trasferta battendo 2-0 l'Angers SCO allo stadio Raymond Kopa. L'OGC Nice ha preso il controllo del centrocampo e ha segnato nei momenti chiave, mentre l'Angers SCO ha rimediato tre cartellini gialli nel tentativo di arginare la spinta offensiva degli ospiti.
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Le Havre 0-2 Lorient
Il FC Lorient ha conquistato una cinica vittoria per 2–0 in trasferta contro il Le Havre AC allo Stade Océane. Il Lorient ha colpito in modo decisivo in contropiede e ha difeso con determinazione la propria area di rigore per tutti gli otto minuti di recupero della ripresa.
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AJ Auxerre 0-1 Paris FC
Il Paris FC ha proseguito la sua straordinaria stagione nella massima serie con una combattuta vittoria esterna per 1-0 contro l’AJ Auxerre allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Al club della capitale è bastato un solo goal: ha resistito alla pressione fisica degli avversari e difeso il vantaggio, salendo ancora in classifica.
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Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace
Il Toulouse FC ha aperto il programma del fine settimana venerdì sera con una divertente vittoria per 3-1 sull'RC Strasbourg Alsace allo Stadium de Toulouse. Il reparto offensivo del Toulouse FC è apparso subito in forma, segnando tre reti che hanno messo la partita al sicuro, nonostante l'RC Strasbourg Alsace abbia accorciato le distanze nel secondo tempo.
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