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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
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Ligue 1, il punto sulla 10ª giornata: Il Marsiglia batte di misura il Lens al Bollaert, il PSG resta a punteggio pieno a novembre e il Monaco inciampa a Le Mans

Ligue 1
Marsiglia
Paris Saint-Germain
Lille
Nizza
Brest
Lorient
Tolosa
Paris FC
Monaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lione
Auxerre
Le Havre
Angers
Strasburgo
Troyes

Analisi completa della decima giornata di Ligue 1. Passiamo in rassegna i risultati, i temi principali, le migliori prestazioni individuali e le partite ricche di gol e colpi di scena, in vista della prossima sosta per le nazionali e dell’undicesima giornata.

La decima giornata della Ligue 1 2026/27 ha regalato emozioni in tutta la Francia, con il Marsiglia che ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il Lens allo Stade Bollaert-Delelis. Il Paris Saint-Germain ha ottenuto con fatica una vittoria di misura in casa, confermando il suo buon momento. Il LOSC Lille ha conquistato i tre punti a Rennes, mentre il Le Mans, neopromosso, ha strappato un combattuto pareggio al Monaco, in corsa per il titolo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1-2 Olympique de Marseille

    L’Olympique de Marseille ha conquistato i tre punti in una sfida infuocata domenica sera allo Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri ha regalato all’OM la partenza ideale segnando già al 2'. Il Lens ha risposto al 20' con il pareggio di Florian Thauvin, convalidato dal VAR. La partita è rimasta in equilibrio fino all’82', quando il subentrato Keyliane Abdallah ha segnato il goal decisivo per il Marsiglia, zittendo il pubblico di casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC

    I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno battuto 1-0 l'ES Troyes AC al Parco dei Principi con una prova solida. La squadra di Luis Enrique ha controllato il possesso per tutta la partita, sbloccando il risultato e poi gestendo il ritmo per impedire al Troyes di trovare occasioni nitide per rientrare in gara.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1–2 LOSC Lille

    Il LOSC Lille ha offerto una prova disciplinata in trasferta al Roazhon Park, battendo lo Stade Rennais FC 2-1. Il Lille ha sfruttato le occasioni in ripartenza in entrambi i tempi per prendere il controllo della partita e, nonostante la reazione del Rennes nella ripresa, il Lille ha resistito alla pressione finale, portando a casa i tre punti.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1-1 AS Monaco

    Il neopromosso Le Mans FC ha fermato l'AS Monaco sull'1-1 allo Stade Marie-Marvingt. Il Monaco ha creato occasioni per chiudere la partita, ma si è scontrato con la difesa organizzata del Le Mans, così le due squadre hanno conquistato un punto a testa e il Monaco ha perso terreno prezioso in vetta alla classifica.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais

    Lo Stade Brestois 29 ha dominato in casa allo Stade Francis-Le Blé, battendo l’Olympique Lyonnais per 2-0 senza subire gol. Il Brest ha tenuto a bada l’attacco del Lione per tutti i 90 minuti e ha sfruttato le occasioni migliori per assicurarsi la vittoria a porta inviolata.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0-2 OGC Nice

    L'OGC Nice ha confermato il suo ottimo rendimento in trasferta battendo 2-0 l'Angers SCO allo stadio Raymond Kopa. L'OGC Nice ha preso il controllo del centrocampo e ha segnato nei momenti chiave, mentre l'Angers SCO ha rimediato tre cartellini gialli nel tentativo di arginare la spinta offensiva degli ospiti.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre 0-2 Lorient

    Il FC Lorient ha conquistato una cinica vittoria per 2–0 in trasferta contro il Le Havre AC allo Stade Océane. Il Lorient ha colpito in modo decisivo in contropiede e ha difeso con determinazione la propria area di rigore per tutti gli otto minuti di recupero della ripresa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0-1 Paris FC

    Il Paris FC ha proseguito la sua straordinaria stagione nella massima serie con una combattuta vittoria esterna per 1-0 contro l’AJ Auxerre allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Al club della capitale è bastato un solo goal: ha resistito alla pressione fisica degli avversari e difeso il vantaggio, salendo ancora in classifica.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace

    Il Toulouse FC ha aperto il programma del fine settimana venerdì sera con una divertente vittoria per 3-1 sull'RC Strasbourg Alsace allo Stadium de Toulouse. Il reparto offensivo del Toulouse FC è apparso subito in forma, segnando tre reti che hanno messo la partita al sicuro, nonostante l'RC Strasbourg Alsace abbia accorciato le distanze nel secondo tempo.