Ligue 1: DAZN acquista i diritti tv in Francia per le prossime cinque stagioni

DAZN ha chiuso l'accordo con la Ligue de Football Professionel per la trasmissione delle gare del massimo campionato francese fino al 2029.

DAZN prosegue il suo processo di espansione e conclude con la Ligue de Football Professionel l'accordo per la trasmissione delle gare della Ligue 1.

Il broadcaster, che in Italia detiene l'esclusiva per la Serie A, trasmetterà otto partite su nove in esclusiva anche del principale campionato francese.

DAZN trasmetterà dunque le gare del venerdì, sabato e domenica (venerdì 20:45, sabato 19:00, sabato 21:00, domenica 15:00, domenica 17:00 e domenica 20:45), con quella di sabato alle 17 trasmessa in differita a partire dalla mezzanotte.