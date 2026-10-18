Liberali ha sfruttato la sua occasione in Fiorentina-Como: primo goal in Serie A e grande intesa con Nico Paz

Mattia Liberali ha commentato la sua prima presenza da titolare col Como e il suo primo goal in Serie A ai microfoni di DAZN.

"Il mister mi ha lasciato tranquillo, sicuramente giocare con grandi campioni di fianco ti permette di essere più libero in campo e ti consente di crescere. In campo, sull'esterno, mi trovo bene poi in campo con Nico Paz gioco con più libertà: il tecnico, con la società, non mi ha mai messo pressione. Dobbiamo entrare in campo per divertirsi e dimostrare qualcosa: con Baturina e Paz scherziamo e riesco ad imparare qualcosa in più" ha spiegato Liberali

Che poi è tornato sulla scelta di accettare l'offerta del Como piuttosto che quella di altri club, incluso il Milan che in estate aveva cercato di riportarlo in rossonero: "Convinto sin da subito? Penso di aver avuto le idee chiare fin da subito, il mister mi ha parlato tanto, ma sapevo di voler venire qui. Sto lavorando tanto e voglio migliorare per fisico e fiato, voglio restare lì e mi voglio adattare alla categoria".