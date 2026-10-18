Liberali ha sfruttato la sua occasione in Fiorentina-Como: primo goal in Serie A e grande intesa con Nico Paz

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Ma perché Mattia Liberali non gioca mai? Questa era la domanda che molti si ponevano prima di Fiorentina-Como.
La risposta è arrivata al 'Franchi' dove l'ex Catanzaro è stato schierato a sorpresa titolare da Cesc Fabregas. E ha subito mostrato spazzi del suo talento purissimo.
Nessun mistero. Nessun dubbio. Liberali in questo Como può starci benissimo, anche insieme a Nico Paz come successo proprio contro la Fiorentina quando sono stati loro due i grandi protagonisti nella vittoria della squadra di Fabregas.
Ottime notizie insomma in vista di un prosieguo di stagione che promette di regalare ulteriori soddisfazioni ai tifosi lariani.