Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Liberali ha sfruttato la sua occasione in Fiorentina-Como: primo goal in Serie A e grande intesa con Nico Paz

Serie A
Como
Fiorentina vs Como
Fiorentina

Alla prima da titolare col Como, Mattia Liberali ha dissipato tutti i dubbi trovando subito il goal e mostrando un'intesa naturale con Nico Paz. Il giovanissimo talento è un'arma in più per Fabregas.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Ma perché Mattia Liberali non gioca mai? Questa era la domanda che molti si ponevano prima di Fiorentina-Como.

La risposta è arrivata al 'Franchi' dove l'ex Catanzaro è stato schierato a sorpresa titolare da Cesc Fabregas. E ha subito mostrato spazzi del suo talento purissimo.

Nessun mistero. Nessun dubbio. Liberali in questo Como può starci benissimo, anche insieme a Nico Paz come successo proprio contro la Fiorentina quando sono stati loro due i grandi protagonisti nella vittoria della squadra di Fabregas.

Ottime notizie insomma in vista di un prosieguo di stagione che promette di regalare ulteriori soddisfazioni ai tifosi lariani.

  • IL DEBUTTO DA TITOLARE IN A COL MILAN

    Mattia Liberali è stato schierato titolare per la prima volta in stagione da Fabregas contro la Fiorentina.

    Nonostante non abbia ancora vent'anni, per lui non si trattava però del debutto assoluto dato che aveva già giocato 25' in questo campionato. E neppure della prima da titolare in assoluto in Serie A.

    Liberali infatti aveva fatto il suo esordio il 15 dicembre 2024 in un Milan-Genoa quando fu schierato da Paulo Fonseca. In quell'occasione, pur mostrando già sprazzi di classe purissima, non era riuscito ad incidere e la gara era terminata sullo 0-0.

  • PROTAGONISTA A FIRENZE

    La prima da titolare di Liberali col Como, invece, è stata molto diversa.

    Fabregas, dopo averlo centellinato nelle prime sei di campionato, ha deciso di lanciarlo al momento giusto schierandolo insieme a non al posto di Nico Paz.

    La risposta di Liberali è stata da grande giocatore capace anche di reagire ad un inizio di partita non brillantissimo.

    Prima di sbloccare il risultato, infatti, l'ex Catanzaro aveva precedentemente sbagliato un goal praticamente a porta vuota. Poi ecco lo splendido tiro a giro che ha portato in vantaggio il Como. Per la prima volta, questa sì, di Liberali in Serie A.

    La sua, comunque, è stata nel complesso una prestazione più che sufficiente come confermano i numeri di Sofascore: 53 tocchi, 100% dribbling riusciti, 60% di contrasti vinti, 2 recuperi, 1 intercetto, 1 chiusura difensiva e l'83% di passaggi realizzati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INSIEME A NICO PAZ

    Dopo l'arrivo di Liberali al Como molti si chiedevano se e come avrebbe potuto giocare insieme a Nico Paz.

    I due, d'altronde, hanno caratteristiche piuttosto simili. Entrambi mancini, entrambi amano giocare sulla trequarti.

    Fabregas però non ha mai avuto paura di schierare contemporaneamente i giocatori di qualità. E ha subito lavorato sulla loro coesistenza, schierando Liberali leggermente più esterno con Paz centrale.

    "Tutti meritano spazio, questo ragazzo gioca bene e quando vedi che riesce a fare la differenza grazie alla sua personalità sono molto contento. Lui ha una voglia e una tensione importanti.

    Poi c'è il tempo e lo spazio che l'allenatore ti può dare, senza Diao, Liberali ha avuto spazio e deve essere da esempio per tutti come lo ha sfruttato" ha dichiarato Fabregas a DAZN dopo Fiorentina-Como.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA GIOIA DI LIBERALI

    Mattia Liberali ha commentato la sua prima presenza da titolare col Como e il suo primo goal in Serie A ai microfoni di DAZN.

    "Il mister mi ha lasciato tranquillo, sicuramente giocare con grandi campioni di fianco ti permette di essere più libero in campo e ti consente di crescere. In campo, sull'esterno, mi trovo bene poi in campo con Nico Paz gioco con più libertà: il tecnico, con la società, non mi ha mai messo pressione. Dobbiamo entrare in campo per divertirsi e dimostrare qualcosa: con Baturina e Paz scherziamo e riesco ad imparare qualcosa in più" ha spiegato Liberali

    Che poi è tornato sulla scelta di accettare l'offerta del Como piuttosto che quella di altri club, incluso il Milan che in estate aveva cercato di riportarlo in rossonero: "Convinto sin da subito? Penso di aver avuto le idee chiare fin da subito, il mister mi ha parlato tanto, ma sapevo di voler venire qui. Sto lavorando tanto e voglio migliorare per fisico e fiato, voglio restare lì e mi voglio adattare alla categoria".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
COM

COM

Champions League

21 ott 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 ott 2026

FIO

FIO