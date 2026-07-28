Liberali ha già conquistato Fabregas: "Farà bene, può giocare da trequartista o da falso nove"

La Como Cup darà ufficialmente il via alla nuova stagione del Como che da domani scenderà ufficialmente in campo per le sfide contro Al Ula e Villarreal.
E a presentare la versione 2026/2027 dei lariani ci ha pensato il suo confermatissimo allenatore, Cesc Fabregas, che in conferenza stampa ha spiegato le mosse fatte finora dal club sul mercato, alcune limitazioni nella costruzione della rosa, il ruolo che avrà il neo-acquisto Liberali e ha anche e soprattutto mandato un messaggio di apertura al nuovo ct dell'Italia, Roberto Mancini.