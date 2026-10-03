Liberali debutta con l'Under 21 ma al Como gioca poco: la gestione di Fabregas, il ruolo in campo e la coesistenza con Nico Paz

Come detto sopra Liberali predilige giocare dietro una punta o leggermente defilato sulla destra. Esattamente la stessa posizione che nel Como occupa Nico Paz.

Ovvio quindi che tra i due rischi di crearsi un dualismo a meno che Fabregas non riesca a farli coesistere spostando l'italiano leggermente più indietro come mezzala, esperimento peraltro già provato durante l'estate.

"Quando ho parlato con lui era convinto, mi ha detto che Nico Paz e Baturina sono là ma sarebbe venuto a giocarsela. Io quando mi dicono certe cose io mi esalto. A volte i giovani non hanno pazienza, ma per lui invece sono contento" ha sottolineato il tecnico spiegando così il motivo per cui ha deciso di portare Liberali al Como.

Mentre il diretto interessato, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dichiarato: "Se posso giocare insieme a Nico? Chiedetelo a Fabregas... In allenamento ci troviamo bene. Ma con tutti, devo dire, ci divertiamo".