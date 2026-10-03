Liberali debutta con l'Under 21 ma al Como gioca poco: la gestione di Fabregas, il ruolo in campo e la coesistenza con Nico Paz

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Buona la prima per Mattia Liberali che contro l'Armenia ha giocato i primi minuti con l'Italia Under 21.
Un ottimo debutto quello del talento del Como che d'altronde, durante la scorsa estate, era conteso sul mercato dopo la bellissima stagione disputata in Serie B col Catanzaro.
Liberali alla fine ha scelto il progetto di Fabregas. Una scelta di cui non si è pentito anche se finora nel Como ha trovato davvero pochissimo spazio.
Di tempo per trovare il suo posto in campo d'altronde ce n'è ancora tantissimo. Ma perché Liberali non sta giocando?