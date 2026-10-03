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Lelio Donato

Liberali debutta con l'Under 21 ma al Como gioca poco: la gestione di Fabregas, il ruolo in campo e la coesistenza con Nico Paz

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Como
Como vs Roma
Roma

Conteso dai grandi club durante l'estate, alla fine Mattia Liberali ha scelto il progetto del Como dove però finora ha trovato pochissimo spazio. Intanto è arrivato il debutto con l'Italia Under 21.

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Buona la prima per Mattia Liberali che contro l'Armenia ha giocato i primi minuti con l'Italia Under 21.

Un ottimo debutto quello del talento del Como che d'altronde, durante la scorsa estate, era conteso sul mercato dopo la bellissima stagione disputata in Serie B col Catanzaro.

Liberali alla fine ha scelto il progetto di Fabregas. Una scelta di cui non si è pentito anche se finora nel Como ha trovato davvero pochissimo spazio.

Di tempo per trovare il suo posto in campo d'altronde ce n'è ancora tantissimo. Ma perché Liberali non sta giocando?

  • IL DEBUTTO CON L'ITALIA UNDER 21

    Partiamo dalla fine, ossia dal debutto di Mattia Liberali con l'Under 21.

    Silvio Baldini lo ha lanciato all'inizio del secondo tempo contro l'Armenia insieme a Cisse e Lulli per sbloccare il risultato.

    Liberali si è subito messo in mostra: dribbling, imbucate illuminanti per i compagni e conclusioni verso la porta. Tutte qualità che lo hanno portato alla ribalta in pochi mesi.

    "Ho tanta voglia di lavorare e dimostrare, ho tanta fame. Poi sono venuto qua veramente carico, era la prima volta con mister Baldini" ha sottolineato Liberali a 'La Gazzetta dello Sport' subito dopo la partita.

    Il sogno azzurro ha però uno orizzonte ben più ampio che porta dritto ai Mondiali 2030, quando Liberali spera di essere punto fermo della Nazionale A anche se "prima ci sono dei piccoli grandi step che mi piacerebbe fare".

  • IL RUOLO DI LIBERALI

    Uno dei nodi da sciogliere per la definitiva esplosiva di un talento purissimo come Liberali è quello del suo ruolo in campo.

    Anche con l'Under 21 ha iniziato come mezzala, per poi essere spostato più largo sulla fascia. A cercare di fare chiarezza sempre a 'La Gazzetta dello Sport' è stato così il diretto interessato.

    "Nel calcio di oggi la forza di un giocatore è saper fare più ruoli. Il mio, quello che ho fatto fin da piccolo, è dietro la punta.

    Ma anche da esterno posso entrare dentro al campo, da trequartista di destra come ho fatto con Aquilani a Catanzaro. Lo devo ringraziare perché mi ha aspettato" ha ammesso Liberali.

    Un'indicazione chiara insomma sia per Baldini che per Fabregas, anche se al Como gli spazi in quella posizione rischiano di essere pochi.

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  • QUANTO HA GIOCATO COL COMO

    A conferma di una certa difficoltà per trovare la sua casella nello scacchiere tattico di Fabregas c'è il minutaggio di Liberali in questo inizio di stagione.

    Mai titolare nelle prime cinque giornate di campionato, l'ex Catanzaro è subentrato due volte mettendo insieme appena venticinque minuti complessivi.

    Poi due partite consecutive trascorse seduto in panchina senza subentrare. Non una bocciatura, ovviamente. Ma semplicemente la necessità di farlo crescere senza ulteriori pressioni dopo un'estate in cui è stato sotto la luce dei riflettori.

    La fiducia di Fabregas d'altronde non è in discussione. Queste le parole pronunciate dal tecnico su Liberali qualche settimana fa: "Si sta integrando molto bene, ha 19 anni, ha una prospettiva importante e lo scorso anno per 6 mesi ha accumulato 90 minuti per poi diventare il miglior giocatore della Serie B in quel momento. Questo mi fa capire molte cose della mentalità del giocatore".

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  • IL DUALISMO CON NICO PAZ

    Come detto sopra Liberali predilige giocare dietro una punta o leggermente defilato sulla destra. Esattamente la stessa posizione che nel Como occupa Nico Paz.

    Ovvio quindi che tra i due rischi di crearsi un dualismo a meno che Fabregas non riesca a farli coesistere spostando l'italiano leggermente più indietro come mezzala, esperimento peraltro già provato durante l'estate.

    "Quando ho parlato con lui era convinto, mi ha detto che Nico Paz e Baturina sono là ma sarebbe venuto a giocarsela. Io quando mi dicono certe cose io mi esalto. A volte i giovani non hanno pazienza, ma per lui invece sono contento" ha sottolineato il tecnico spiegando così il motivo per cui ha deciso di portare Liberali al Como.

    Mentre il diretto interessato, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dichiarato: "Se posso giocare insieme a Nico? Chiedetelo a Fabregas... In allenamento ci troviamo bene. Ma con tutti, devo dire, ci divertiamo".

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