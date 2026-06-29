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Mattia Liberali ItaliaGetty Images
Marco Trombetta

Liberali ancora protagonista, goal con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19: e la Juventus osserva

Campionato Europeo U19
Italia U19 vs Serbia U19
Italia U19
Serbia U19

Parte subito col piede giusto l'Italia nell'Europeo Under 19 e parte subito col piede giusto anche Mattia Liberali, subito a segno.

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Questo è senza dubbio il momento di Mattia Liberali. Oggi sono iniziati gli Europei Under 19 e lui, 10 della nostra Nazionale, ha subito lasciato il segno.

La Juventus osserva sempre più interessata, ma sull'ex gioiello del Milan c'è mezza Serie A.

  • SUBITO LIBERALI, IL 'DIEZ' AZZURRO

    Numero 10 sulle spalle, tecnica e personalità a disposizione di una Nazionale, quella Under 19, che punta su di lui per arrivare in fondo agli Europei.

    Europei che sono iniziati alla grande per lui e per gli Azzurrini allenati dal ct Bollini. 2-0 secco alla Serbia e partita sbloccata proprio da Liberali su calcio di rigore.

    Due anni fa, a maggio 2024, Liberali ha guidato l'Under 17 alla vittoria degli Europei di categoria, oggi l'obiettivo è bissare il successo con l'Under 19.

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  • LA JUVENTUS OSSERVA LIBERALI, MA NON SOLO

    Liberali, ovviamente, lascerà il Catanzaro. Il suo futuro è in Serie A, dove tutti lo vogliono.

    Carnevali lo avrebbe voluto portare già al Sassuolo e ora potrebbe decidere di portarlo a Torino per vestire la maglia della Juventus.

    Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro e anche il Como ci ha messo gli occhi sopra, nonostante la permanenza di Nico Paz.

    Ma su Liberali ci sono anche il Torino di Abate, che lo ha allenato, e proprio il Sassuolo di Aquilani, il tecnico che lo ha definitivamente lanciato al Catanzaro.

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