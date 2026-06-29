Liberali ancora protagonista, goal con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19: e la Juventus osserva

Liberali, ovviamente, lascerà il Catanzaro. Il suo futuro è in Serie A, dove tutti lo vogliono.

Carnevali lo avrebbe voluto portare già al Sassuolo e ora potrebbe decidere di portarlo a Torino per vestire la maglia della Juventus.

Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro e anche il Como ci ha messo gli occhi sopra, nonostante la permanenza di Nico Paz.

Ma su Liberali ci sono anche il Torino di Abate, che lo ha allenato, e proprio il Sassuolo di Aquilani, il tecnico che lo ha definitivamente lanciato al Catanzaro.