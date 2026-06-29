Liberali ancora protagonista, goal con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19: e la Juventus osserva

Questo è senza dubbio il momento di Mattia Liberali. Oggi sono iniziati gli Europei Under 19 e lui, 10 della nostra Nazionale, ha subito lasciato il segno.
La Juventus osserva sempre più interessata, ma sull'ex gioiello del Milan c'è mezza Serie A.
Questo è senza dubbio il momento di Mattia Liberali. Oggi sono iniziati gli Europei Under 19 e lui, 10 della nostra Nazionale, ha subito lasciato il segno.
La Juventus osserva sempre più interessata, ma sull'ex gioiello del Milan c'è mezza Serie A.
Numero 10 sulle spalle, tecnica e personalità a disposizione di una Nazionale, quella Under 19, che punta su di lui per arrivare in fondo agli Europei.
Europei che sono iniziati alla grande per lui e per gli Azzurrini allenati dal ct Bollini. 2-0 secco alla Serbia e partita sbloccata proprio da Liberali su calcio di rigore.
Due anni fa, a maggio 2024, Liberali ha guidato l'Under 17 alla vittoria degli Europei di categoria, oggi l'obiettivo è bissare il successo con l'Under 19.
Liberali, ovviamente, lascerà il Catanzaro. Il suo futuro è in Serie A, dove tutti lo vogliono.
Carnevali lo avrebbe voluto portare già al Sassuolo e ora potrebbe decidere di portarlo a Torino per vestire la maglia della Juventus.
Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro e anche il Como ci ha messo gli occhi sopra, nonostante la permanenza di Nico Paz.
Ma su Liberali ci sono anche il Torino di Abate, che lo ha allenato, e proprio il Sassuolo di Aquilani, il tecnico che lo ha definitivamente lanciato al Catanzaro.