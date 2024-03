Lewandowski rifiuta un'offerta da capogiro: no a oltre 100 milioni a stagione

L’entourage dell’attaccante polacco avrebbe confermato la mega offerta: il calciatore del Barcellona rifiuta la proposta arrivata dall’Arabia Saudita.

L’offerta da capogiro non ha scalfito le certezze di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco e ora al Barcellona è diventato il grande obiettivo del calcio saudita, che lo ha tentato con una proposta da urlo.

Oltre 100 milioni di euro non sono bastati ad ottenere il sì di Lewandowski, che ha rifiutato e ha deciso di continuare la sua avventura in Catalogna.

Ora nella testa del centravanti c’è solo la finale playoff di Euro 2024, che disputerà domani sera e con la sua Polonia contro il Galles, a Cardiff.

L'articolo prosegue qui sotto

L’obiettivo è ottenere la qualificazione per la competizione in programma in Germania, prima di rituffarsi sul Barcellona, ancora in corsa per la vittoria finale della Liga e della Champions League.