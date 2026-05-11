Leonardo: “Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, oggi gli algoritmi hanno sostituito il direttore sportivo”

L’ex dirigente brasiliano ha poi allargato il discorso alla situazione generale del calcio italiano, soffermandosi sulle difficoltà che impedirebbero a figure carismatiche e competenti di incidere realmente nel sistema attuale.

“Sono sicuro che Paolo abbia tanto da dare. Oggi esiste una struttura molto politica, molto complessa, molto arcaica, che qualche impedisce pure che questo succeda. Quello di cui c'è bisogno, oltre alle idee e alle competenze e della voglia, è qualcosa che trascini, che faccia credere che ‘questa sia una cosa bella’ da seguire. È difficile trovare una figura che sia capace in modo unanime di passare questa idea. Io vedo in pochi queste caratteristiche e Paolo, forse, è l'unico”.