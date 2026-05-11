Leonardo: “Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, oggi gli algoritmi hanno sostituito il direttore sportivo”

Leonardo torna a parlare del Milan, di Paolo Maldini e dell’evoluzione del calcio moderno.
L’ex giocatore, allenatore e direttore sportivo rossonero, intervenuto nel format “Behind” di Cronache di Spogliatoio, ha difeso con forza la figura di Maldini, sottolineando quanto la sua assenza dal club rappresenti una perdita non solo per l’ambiente milanista ma per tutto il calcio italiano.
L’ex dirigente brasiliano, che fu tra i protagonisti del ritorno di Maldini in società, ha inoltre criticato il crescente peso degli algoritmi nelle decisioni sportive, sostenendo che il ruolo del direttore sportivo sia stato progressivamente svuotato.