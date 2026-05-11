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AS Roma v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Leonardo: “Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, oggi gli algoritmi hanno sostituito il direttore sportivo”

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L’ex dirigente rossonero a tutto tondo tra il club rossonero e il calcio moderno: “Paolo è una figura unica. Gli algoritmi devono aiutare, non sostituire le persone”.

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Leonardo torna a parlare del Milan, di Paolo Maldini e dell’evoluzione del calcio moderno.

L’ex giocatore, allenatore e direttore sportivo rossonero, intervenuto nel format “Behind” di Cronache di Spogliatoio, ha difeso con forza la figura di Maldini, sottolineando quanto la sua assenza dal club rappresenti una perdita non solo per l’ambiente milanista ma per tutto il calcio italiano.

L’ex dirigente brasiliano, che fu tra i protagonisti del ritorno di Maldini in società, ha inoltre criticato il crescente peso degli algoritmi nelle decisioni sportive, sostenendo che il ruolo del direttore sportivo sia stato progressivamente svuotato.

  • “NON VEDERE MALDINI AL MILAN FA MALE A TUTTI”

    Nel corso dell’intervista, Leonardo ha ribadito il valore umano e professionale di Paolo Maldini, considerandolo una figura irripetibile nel panorama calcistico contemporaneo.

    “Se hai Paolo Maldini al Milan, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo. Non fa male solo a me non vederlo lì, fa male a tutti. Paolo è una figura che debba essere nel mondo del calcio. Io penso che figure così complete - perché lui si è completato nel tempo, ha fatto il dirigente ai massimi livelli, con successo, nella squadra in cui è stato per 30 anni - non ce ne siano nel calcio di oggi”.

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  • LA CRISI DEL CALCIO ITALIANO

    L’ex dirigente brasiliano ha poi allargato il discorso alla situazione generale del calcio italiano, soffermandosi sulle difficoltà che impedirebbero a figure carismatiche e competenti di incidere realmente nel sistema attuale.

    “Sono sicuro che Paolo abbia tanto da dare. Oggi esiste una struttura molto politica, molto complessa, molto arcaica, che qualche impedisce pure che questo succeda. Quello di cui c'è bisogno, oltre alle idee e alle competenze e della voglia, è qualcosa che trascini, che faccia credere che ‘questa sia una cosa bella’ da seguire. È difficile trovare una figura che sia capace in modo unanime di passare questa idea. Io vedo in pochi queste caratteristiche e Paolo, forse, è l'unico”.

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  • “GLI ALGORITMI HANNO SOSTITUITO IL DIRETTORE SPORTIVO”

    Nel corso dell’intervista a “Behind”, Leonardo ha affrontato anche il tema dell’evoluzione del ruolo del direttore sportivo, soffermandosi sull’influenza crescente dell’analisi dei dati nelle strategie dei club.


    L’ex dirigente milanista ha espresso una posizione critica sull’utilizzo degli algoritmi come elemento predominante nelle decisioni sportive.


    “Oggi tante squadre non si basano più sul parere di un DS che abbia un peso. Lui fa determinate all'interno di un contesto di lavoro generale, ma c'è una cosa molto influente oggi che sono gli algoritmi. Io non ho nulla contro, ma l'ho sempre visto come un appoggio alla decisione della persona, non qualcosa che dovesse sostituirla”.


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