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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Stefano Silvestri

Leo Messi ha acquistato il Cornellà, club catalano di quinta divisione spagnola: "L'inizio di un nuovo capitolo"

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Il fuoriclasse argentino, attualmente negli Stati Uniti con la maglia dell'Inter Miami, è diventato il proprietario di un club formatore di talenti: lì sono cresciuti Raya, Jordi Alba e Keita Balde.

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Da oggi, Leo Messi non è soltanto un calciatore che ha vinto di tutto e di più nel corso della propria carriera: è ufficialmente anche il proprietario di un club.

La società in questione è il Cornellà, piccola realtà catalana di quinta divisione spagnola che nel pomeriggio ha annunciato l'acquisizione da parte dell'otto volte Pallone d'Oro, attualmente negli Stati Uniti con la maglia dell'Inter Miami.

L'annuncio del Cornellà è arrivato tramite il proprio sito ufficiale, e come si può immaginare sta avendo ripercussioni massime sia nel panorama calcistico spagnolo che europeo.


  • L'ANNUNCIO DEL CORNELLÀ

    "L'UE Cornellà - si legge nel comunicato - annuncia che il calciatore argentino e otto volte vincitore del Pallone d'Oro Leo Messi ha formalizzato l'acquisizione del club, diventandone il nuovo proprietario".

    Come spiegato dal club catalano, "questa mossa rafforza gli stretti legami di Messi con il Barcellona e il suo impegno per lo sviluppo dello sport e dei talenti locali in Catalogna, un legame che affonda le radici negli anni trascorsi al Barcellona e che si è consolidato nel tempo".

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  • L'EX CLUB DI RAYA, JORDI ALBA E KEITA

    "Fondato nel 1951 - prosegue il comunicato - l'UE Cornellà è uno dei club con la più grande tradizione nel calcio catalano e nazionale. Nel corso della sua storia, il club si è distinto per un solido settore giovanile e per la sua capacità di competere ai massimi livelli del calcio semiprofessionistico spagnolo, diventando un punto di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti".

    I talenti in questione? Nomi a volte grossi del calcio europeo: "Diversi giocatori che hanno raggiunto l'élite del calcio nazionale e internazionale sono cresciuti nelle fila del club, tra cui il portiere della nazionale spagnola e dell'Arsenal David Raya; Jordi Alba, ex compagno di squadra di Messi sia al Barcellona che all'Inter Miami; Gerard Martín, uno dei giocatori più promettenti del Barcellona negli ultimi anni, cresciuto come difensore della prima squadra; Javi Puado, capitano dell'RCD Espanyol e della nazionale spagnola; Keita Balde, nazionale senegalese con una vasta esperienza nei principali campionati europei; Aitor Ruibal, uno degli attuali capitani del Real Betis Balompié; e Ilie Sánchez, campione MLS e due volte MLS All-Star. Tutti loro, insieme a molti altri che hanno intrapreso carriere professionistiche di successo, testimoniano la forza e il successo del modello di sviluppo del club".

    "L'impegno di Messi nei confronti dei giovani talenti si riflette anche nella solida struttura giovanile del club, con squadre che competono nelle massime categorie giovanili a livello nazionale e regionale. Questo impegno è stato dimostrato dal capitano dell'Argentina anche attraverso altre iniziative di sviluppo giovanile, come la Messi Cup, un torneo che ha visto la sua prima edizione lo scorso dicembre a Miami, con la partecipazione di otto tra le migliori squadre Under 16 del mondo (Newell's Old Boys, Inter, River Plate, Inter Miami, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City e Barcellona)".

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  • "UN NUOVO CAPITOLO"

    "L'arrivo di Leo Messi - si chiude il comunicato ufficiale del Cornellà - segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del club, volto a promuovere la crescita sia sportiva che istituzionale, a consolidare le sue fondamenta e a continuare a investire nei talenti. Il progetto è guidato da una visione a lungo termine e da un piano strategico che coniuga ambizione, sostenibilità e un forte legame con le sue radici locali".

  • DOVE GIOCA IL CORNELLÀ

    Il Cornellà, appena acquistato da Messi, milita nelle serie inferiori del calcio spagnolo: precisamente nella Tercera RFEF, ovvero la quinta divisione. Attualmente si trova al terzo posto nel gruppo 5 dopo 30 giornate di campionato, con concrete possibilità sia di raggiungere la promozione diretta in Segunda RFEF (è a -5 dalla capolista Manresa) che di approdarvi tramite i playoff.

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