Leo Messi ha acquistato il Cornellà, club catalano di quinta divisione spagnola: "L'inizio di un nuovo capitolo"

"Fondato nel 1951 - prosegue il comunicato - l'UE Cornellà è uno dei club con la più grande tradizione nel calcio catalano e nazionale. Nel corso della sua storia, il club si è distinto per un solido settore giovanile e per la sua capacità di competere ai massimi livelli del calcio semiprofessionistico spagnolo, diventando un punto di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti".

I talenti in questione? Nomi a volte grossi del calcio europeo: "Diversi giocatori che hanno raggiunto l'élite del calcio nazionale e internazionale sono cresciuti nelle fila del club, tra cui il portiere della nazionale spagnola e dell'Arsenal David Raya; Jordi Alba, ex compagno di squadra di Messi sia al Barcellona che all'Inter Miami; Gerard Martín, uno dei giocatori più promettenti del Barcellona negli ultimi anni, cresciuto come difensore della prima squadra; Javi Puado, capitano dell'RCD Espanyol e della nazionale spagnola; Keita Balde, nazionale senegalese con una vasta esperienza nei principali campionati europei; Aitor Ruibal, uno degli attuali capitani del Real Betis Balompié; e Ilie Sánchez, campione MLS e due volte MLS All-Star. Tutti loro, insieme a molti altri che hanno intrapreso carriere professionistiche di successo, testimoniano la forza e il successo del modello di sviluppo del club".

"L'impegno di Messi nei confronti dei giovani talenti si riflette anche nella solida struttura giovanile del club, con squadre che competono nelle massime categorie giovanili a livello nazionale e regionale. Questo impegno è stato dimostrato dal capitano dell'Argentina anche attraverso altre iniziative di sviluppo giovanile, come la Messi Cup, un torneo che ha visto la sua prima edizione lo scorso dicembre a Miami, con la partecipazione di otto tra le migliori squadre Under 16 del mondo (Newell's Old Boys, Inter, River Plate, Inter Miami, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City e Barcellona)".