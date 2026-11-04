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Lens ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Lens-Como 1-9, pagelle e tabellino: triplo Douvikas, Nico Paz di lusso, segna pure Papaccioli all'esordio, l'orchestra di Fabregas suona una musica celestiale

Champions League
Lens vs Como
Match report
Lens
Como

Notte leggendaria per i lariani, che chiudono il primo tempo sullo 0-3 e alla fine esagerano nel punteggio: ora sono a quota 9, in piena corsa per gli ottavi diretti.

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Uno spettacolo per gli occhi. Il Como di Cesc Fabregas è la meraviglia italiana in Champions League. Altra goleada, la più corposa e la più incredibile possibile, dopo quelle al Lipsia e al Manchester United: stavolta è il Lens a crollare senza pietà sotto i colpi di una squadra che non ha limiti.

Prestazione semplicemente perfetta per il Como, che si impone con un clamoroso, assurdo e maestoso 9-1 dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-0. Tutto bellissimo, tutto perfetto, la qualità al potere che dà lustro a un progetto unico nel calcio italiano. "Mamma mia", sembra dire con un gesto della mano Fabregas dopo il raddoppio. E non ha ancora visto nulla.

Già dopo 7 minuti si capisce l'aria che tira: Douvikas è un rapace e devia alle spalle del portiere Risser un colpo di testa di Perrone sugli sviluppi di un angolo. 32': azione Paz-Valle-Douvikas e altra zampata vincente sottomisura del greco. E al 40' Nico Paz trova la prima gioia personale col sinistro, servito dal solito Douvikas. L'unico brivido è un rigore prima concesso, e poi tolto dopo un on field review, per un inesistente mani in area di Caqueret.

Nella ripresa il Como non molla di un centimetro e trova immediatamente il poker: Paz per Da Cunha e sinistro imparabile per Risser. C'è gloria anche per Kempf, di testa su cross di Milla. Douvikas trova addirittura la tripletta, lanciato verso la porta da Nico Paz con la difesa francese completamente in bambola.

Liberali entra e timbra lo 0-7 in ripartenza, mandato in porta da Ramon. Alla fine il Lens un guizzo lo trova, e pure pregevole: schema dalla bandierina di Thauvin e gran destro volante di Aguilar, che sorprende Butez. Ma non è che una piccola soddisfazione, perché Baturina trova l'1-8 dopo un uno-due di gran fattura con Liberali e il baby Papaccioli, all'esordio assoluto in Champions League, pure l'1-9 al 91'.

Il Como, insomma, è la migliore italiana in Champions League. Sono 9 su 12 i punti messi in cascina dalla squadra di Fabregas, che ha tutte le possibilità di entrare direttamente agli ottavi di finale.

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  • PAGELLE LENS-COMO

    Como pazzesco, livello altissimo per la squadra di Fabregas. Tutti promossi a pieni voti a partire da Douvikas, strepitoso con la tripletta che indirizza la partita, e dal solito lussuoso Nico Paz. Ma da Valle a Caqueret, da Ramon a Kempf, da Perrone a Milla, passando per il subentrato Baturina, tutti in un modo o nell'altro lasciano il segno sulla partita e sul risultato. Liberali entra dalla panchina e fa il fenomeno: un goal, due assist. E c'è gloria pure per il giovanissimo esordiente Papaccioli.

    Prestazione inesistente invece da parte del Lens, completamente irretito dalla musica dell'orchestra di Fabregas. Ivanovic non punge ed esce dopo un tempo per un colpo alla testa, Aguilar trova se non altro il goal dell'orgoglio, per Thauvin l'assist e poco altro, imbarazzante il rendimento di Baidoo e dell'intera difesa dei padroni di casa.

    LENS (3-4-2-1): Risser 4.5; Aguilar 5.5, Baidoo 4.5, Antonio 4.5; Skoras 5 (46' Abdulhamid 5), Haidara 5 (70' Bulatovic sv), Cuisance 5, Udol 4.5; Thauvin 5.5 (70' Kadile sv), Hazard 5; Ivanovic 5 (46' Mesloub 5.5). All. Cahuzac

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6.5, Ramon 7, Kempf 7 (72' Smolcic sv), Valle 7; Milla 7 (58' Ricci 6), Perrone 7; Da Cunha 7.5 (58' Liberali 7.5), Paz 8 (58' Baturina 7), Caqueret 7; Douvikas 8.5 (61' Papaccioli 7). All. Fabregas

  • TABELLINO LENS-COMO

    LENS-COMO 1-9

    Marcatori: 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Paz (C), 47' Da Cunha (C), 53' Kempf (C), 57' Douvikas (C), 62' Liberali (C), 65' Aguilar (L), 69' Baturina (C), 91' Papaccioli (C)

    LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Skoras (46' Abdulhamid), Haidara (70' Bulatovic), Cuisance, Udol; Thauvin (70' Kadile), Hazard; Ivanovic (46' Mesloub). All. Cahuzac

    COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf (72' Kempf), Valle; Milla (58' Ricci), Perrone; Da Cunha (58' Liberali), Paz (58' Baturina), Caqueret; Douvikas (61' Papaccioli). All. Fabregas

    Arbitro: Saggi

    Ammoniti: Baidoo, Cuisance

    Espulsi: nessuno

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