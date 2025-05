Lennon Miller, il baby recordman del Motherwell nel mirino di mezza Europa: lo vogliono Liverpool, Borussia Dortmund e Celtic

Il giovanissimo scozzese ha vissuto una stagione straordinaria al Fir Park: ora potrebbe essere pronto per un trasferimento estivo da sogno.

"Ho fiducia nelle mie capacità. Ovviamente non ho intenzione di arrivare ed essere subito il miglior giocatore, ma credo che in un paio di mesi potrei diventarlo", ha dichiarato Lennon Miller dopo essere stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore scozzese a marzo. E poi: "Penso che sia così che bisogna ragionare quando si è calciatori: bisogna voler essere i migliori".

Queste parole sono state interpretate da alcuni come irrispettose, dato che la Scozia è capitanata da un certo Andy Robertson e può contare pure su Scott McTominay. Ma chiunque abbia seguito da vicino Lennon al Motherwell in questa stagione capirà da dove viene la sua vena di arroganza.

Il diciottenne talento ha infatti fatto così bene da diventare uno dei gioielli più ambiti del calcio europeo. Tanto che Liverpool, Borussia Dortmund e Celtic sono tra le squadre che hanno manifestato un interesse per lui. Il Motherwell dovrà lottare per trattenere il suo prezioso prodotto del vivaio, che probabilmente potrà scegliere tra i migliori club del continente una volta che si riaprirà il calciomercato.

Sembra proprio, insomma, che Miller abbia già superato il Motherwell, il che è notevole data la sua età. La domanda è: fino a dove potrà arrivare?