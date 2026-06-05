Lennart Karl rischia di saltare i Mondiali? Germania in ansia per la stellina classe 2008 del Bayern Monaco a causa di un infortunio

"Purtroppo Lenni si è infortunato oggi in allenamento", ha dichiarato il commissario tecnico della Germania in conferenza stampa, secondo quanto riportato dal sito web della Bundesliga. "Dovremo aspettare e vedere come si evolve la situazione. A dire il vero, non sembrava niente di buono. Ma vi chiedo un po' di pazienza: ora ci stiamo dirigendo in ospedale per fare degli accertamenti".

"Prima di decidere il da farsi, lui e noi abbiamo bisogno di un po' di tempo per elaborare la situazione. Per questo ci serve una diagnosi. Una volta che l'avremo, vi aggiorneremo e poi vedremo se, si spera, potrà continuare a giocare con noi nel torneo o se dovremo chiamare un sostituto. Ma procederemo un passo alla volta".