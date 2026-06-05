Lennart Karl rischia di saltare i Mondiali? Germania in ansia per la stellina classe 2008 del Bayern Monaco a causa di un infortunio

Julian Nagelsmann, ct della Germania, ha lanciato l'allarme: Lennart Karl è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti a seguito di un infortunio che potrebbe impedirgli di partecipare ai Mondiali.
Karl, 18 anni, si è infortunato venerdì 5 giugno mentre si allenava con i suoi compagni della nazionale in Illinois, prima dell'ultima amichevole pre-torneo contro gli Stati Uniti, in programma sabato: potrebbe dover essere sostituito nella convocazione in nazionale a meno di due settimane dalla partita d'esordio. La Germania, inserita nel Gruppo E, affronterà Curaçao il 14 giugno, poi la Costa d'Avorio il 20 giugno e l'Ecuador cinque giorni dopo, il 25 giugno.