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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Redazione Goal

Lennart Karl rischia di saltare i Mondiali? Germania in ansia per la stellina classe 2008 del Bayern Monaco a causa di un infortunio

Germania
L. Karl
Coppa del Mondo

Nella Mannschaft si monitorano con attenzione le condizioni dell'ala dei bavaresi, reduce da un'ottima stagione, che si è fermato in allenamento per infortunio.

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Julian Nagelsmann, ct della Germania, ha lanciato l'allarme: Lennart Karl è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti a seguito di un infortunio che potrebbe impedirgli di partecipare ai Mondiali.

Karl, 18 anni, si è infortunato venerdì 5 giugno mentre si allenava con i suoi compagni della nazionale in Illinois, prima dell'ultima amichevole pre-torneo contro gli Stati Uniti, in programma sabato: potrebbe dover essere sostituito nella convocazione in nazionale a meno di due settimane dalla partita d'esordio. La Germania, inserita nel Gruppo E, affronterà Curaçao il 14 giugno, poi la Costa d'Avorio il 20 giugno e l'Ecuador cinque giorni dopo, il 25 giugno.

  • COS'HA DETTO NAGELSMANN

    "Purtroppo Lenni si è infortunato oggi in allenamento", ha dichiarato il commissario tecnico della Germania in conferenza stampa, secondo quanto riportato dal sito web della Bundesliga. "Dovremo aspettare e vedere come si evolve la situazione. A dire il vero, non sembrava niente di buono. Ma vi chiedo un po' di pazienza: ora ci stiamo dirigendo in ospedale per fare degli accertamenti".

    "Prima di decidere il da farsi, lui e noi abbiamo bisogno di un po' di tempo per elaborare la situazione. Per questo ci serve una diagnosi. Una volta che l'avremo, vi aggiorneremo e poi vedremo se, si spera, potrà continuare a giocare con noi nel torneo o se dovremo chiamare un sostituto. Ma procederemo un passo alla volta".

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  • LA STAGIONE DI KARL

    Karl ha avuto una stagione notevole da alternativa ai titolarissimi con il Bayern Monaco nel 2025-26, segnando nove gol e fornendo otto assist in 40 partite. Viene considerato uno dei talenti offensivi più promettenti del calcio europeo.

    Uno strappo muscolare alla parte posteriore della coscia destra, subito ad aprile, gli ha fatto saltare diverse partite verso la fine della scorsa stagione, ma ha comunque partecipato alle ultime due partite di campionato del Bayern ed è stato convocato nella nazionale tedesca per i Mondiali il 21 maggio.

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  • IL POSSIBILE SOSTITUTO DI KARL

    Il probabile sostituto di Karl in squadra sarebbe Said El Mala, un altro adolescente di grande talento. El Mala ha appena concluso la sua prima stagione in Bundesliga con il neopromosso Colonia. Schierato solitamente sulla fascia sinistra, si è affermato come attaccante veloce e capace di inserirsi con decisione nel gioco interno, impressionando a tal punto da attirare una recente offerta dal Brentford, squadra di Premier League. Ha rifiutato l'offerta, ma è probabile che ne arriveranno altre quest'estate, soprattutto se avrà l'opportunità di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale.


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