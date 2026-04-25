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SC Pisa v Pescara Calcio - Serie BGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Legrottaglie apre l’album dei ricordi: “Delneri, Trapattoni, la Juve e Ibra. Dio mi ha salvato”

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N. Legrottaglie

L’ex difensore ripercorre alcuni dei momenti principali della sua carriera da calciatore e svela aneddoti e retroscena su allenatori ed compagni. Poi parla del suo rapporto con la fede.

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Il campo, la carriera da calciatore prima, da allenatore e dirigente poi e la fede che da sempre lo accompagna in ogni passo della sua vita.

Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre di Chievo Verona, Juventus e Milan si racconta in una lunga intervista rilasciata a ‘Calciomercato.com’ nel corso della quale svela aneddoti e retroscena del suo passato.

Tante le rivelazioni interessanti relative ai suoi anni trascorsi con gli scarpini ai piedi. Di seguito altri tratti dell’intervista dell’ex difensore, oggi 49enne.

  • DELNERI E IL CHIEVO DEI MIRACOLI

    Nicola Legrottaglie si è messo in mostra con il Chievo Verona dei miracoli nei primi anni 2000. “Il segreto di quella squadra è stato l'idea di mettere giù quel tipo di progetto, un lavoro pianificato da anni e scegliere giocatori e allenatori giusti. Era davvero difficile capire Delneri? Un po' sì, aveva un modo di parlare veloce e serviva la massima attenzione per capirlo. Col passare dei mesi non servivano più parole, avevamo interiorizzato le sue idee e andavamo col pilota automatico”.

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  • IL RAPPORTO CON TRAPATTONI

    La carriera di Legrottaglie ha toccato uno dei suoi punti più alti con l’esordio in Nazionale azzurra con Trapattoni come Ct: “Un ricordo della mia esperienza in Nazionale con i Trap? L'esordio entrando al posto di Cannavaro, a Pescara, contro la Turchia. La metà della curva erano miei compaesani. La sera, prima di dormire, Trapattoni faceva il giro delle camere: si sedeva e ci parlava per venti minuti facendoci da sonnifero. Era come un nonno, sempre col sorriso sulle labbra".

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  • LE DIFFICOLTÀ CON MAZZONE

    Nella sua lunga carriera Legrottaglie ha affrontato momenti difficili, spesso legati ai problemi di pubalgia, ma anche con qualche allenatore non tutto è andato per il meglio. “L’allenatore con cui ho avuto più problemi? Carlo Mazzone, forse perché anch'io in quel periodo a Bologna non ero molto maturo. Venivo da un anno difficile alla Juve a causa della pubalgia, lui mi aveva voluto per farmi giocare e farmi riprendere la Nazionale in vista dell'Europeo. Appena arrivato mi strappai, quando sono rientrato iniziò ad avercela con me dicendomi di non parlare e chiedendomi di tagliare i capelli. A quel punto anch'io mi irrigidii con lui ma sempre con il massimo rispetto, anche se lui non ne aveva avuto molto nei miei confronti".

  • IL LEGAME CON LA FEDE

    Legrottaglie parla del suo rapporto con la fede. “È come avere una persona al mio fianco.Credo sia un'attitudine, il modo in cui ci si pone di fronte alle circostanze della vita consapevole di essere amato. Gesù mi ha indicato la strada da seguire, facendomi vedere le cose da una prospettiva diversa. Se qualche compagno mi ha chiesto aiuto per avvicinarsi alla fede? Sì, fa parte della vita. Quando intraprendi un cammino e raggiungi dei risultati, è normale attirare persone che ti chiedono cos'è successo. Ho condiviso la mia storia con tante persone, fa parte del mio modo di vivere".

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  • LO SCONTRO CON KOZAK: “SALVATO DALL’AMORE DI DIO”

    L’ex difensore torna poi sullo scontro con Kozak in un Milan-Lazio, quando rimase paralizzato per alcuni secondi: secondo Legrottaglie fu proprio Dio a salvarlo. "Essendo una persona di fede non sono fatalista, penso che dietro a ogni cosa ci sia un progetto. In quel caso è stato lo sguardo d'amore di Dio nella mia vita, evidentemente c'era un disegno diverso: ero sicuro che sarebbe andata bene. Solo dopo ho scoperto che avevo una cicatrice al midollo dovuta a una lesione".

  • GLI ANNI ALLA JUVENTUS

    Legrottaglie che nella sua carriera ha giocato sia al Milan che alla Juventus: "Nei sei mesi in rossonero ho respirato un'aria bellissima, ma a Torino ho vissuto sette anni e quel club per me è stata casa e famiglia. Mi ha dato tantissimo. Che aria si respirava l’anno della Juventus in Serie B? È stato un anno fantastico, ci siamo divertiti molto. Sapevamo che dovevamo vincere ma non sentivamo pressioni, è stata una stagione di relax durante la quale vivevamo con serenità ogni partita”.

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  • “IBRA UN DURO, MA QUELL VOLTA….”

    Tra i tanti compagni di squadra di Legrottaglie ha avuto anche Ibrahimovic ai tempi del Milan: “Era molto duro con i giovani, ma a volte uno così serve. E se in campo se non gli davi la palla come voleva… Con Ibra ho avuto dei momenti nei quali ho conosciuto la persona, apprezzando tante qualità che all'apparenza non si vedono. La scena più bella è stata vederlo giocare con i figli a Milanello: finito l'allenamento lui rimaneva in campo con i bambini e usciva quel lato dolce che di primo impatto non si nota".

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