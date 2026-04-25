Legrottaglie apre l’album dei ricordi: “Delneri, Trapattoni, la Juve e Ibra. Dio mi ha salvato”

Nella sua lunga carriera Legrottaglie ha affrontato momenti difficili, spesso legati ai problemi di pubalgia, ma anche con qualche allenatore non tutto è andato per il meglio. “L’allenatore con cui ho avuto più problemi? Carlo Mazzone, forse perché anch'io in quel periodo a Bologna non ero molto maturo. Venivo da un anno difficile alla Juve a causa della pubalgia, lui mi aveva voluto per farmi giocare e farmi riprendere la Nazionale in vista dell'Europeo. Appena arrivato mi strappai, quando sono rientrato iniziò ad avercela con me dicendomi di non parlare e chiedendomi di tagliare i capelli. A quel punto anch'io mi irrigidii con lui ma sempre con il massimo rispetto, anche se lui non ne aveva avuto molto nei miei confronti".