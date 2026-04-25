Legrottaglie apre l’album dei ricordi: “Delneri, Trapattoni, la Juve e Ibra. Dio mi ha salvato”

Il campo, la carriera da calciatore prima, da allenatore e dirigente poi e la fede che da sempre lo accompagna in ogni passo della sua vita.
Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre di Chievo Verona, Juventus e Milan si racconta in una lunga intervista rilasciata a ‘Calciomercato.com’ nel corso della quale svela aneddoti e retroscena del suo passato.
Tante le rivelazioni interessanti relative ai suoi anni trascorsi con gli scarpini ai piedi. Di seguito altri tratti dell’intervista dell’ex difensore, oggi 49enne.