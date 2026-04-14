Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

LEGACY - Spagna, dal declino di una generazione alla rinascita delle speranze Mondiali della Roja

Legacy
Coppa del Mondo
Spagna
Storie
L. Yamal
Barcellona

La Spagna ha vissuto quel che il calcio può offrire sia ai suoi massimi livelli che nei suoi abissi più oscuri. Dopo aver dominato il mondo nel 2010, la squadra che sembrava intoccabile è piombata nella confusione, in eliminazioni premature e in una ricerca d'identità durata oltre un decennio e adesso cerca di ritrovare se stessa.

Pubblicità

Dopo aver toccato il cielo con un dito nel 2010, la Spagna ha vissuto un profondo declino ai Mondiali e punta a riscattarsi nel 2026. Nel corso della sua storia, quella spagnola è sempre stata una nazionale a cui mancava qualcosa per compiere il passo definitivo ed essere considerata una potenza.


Nei grandi tornei lasciava sempre tanti dubbi e non riusciva a consacrarsi.

La maglia spagnola è stata indossata da leggende come Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raul e Fernando Hierro, tra gli altri. Sebbene i loro nomi siano incisi a chiare lettere nella storia del calcio, non sono mai riusciti a sollevare la Coppa del Mondo. È stato solo all'inizio del XXI secolo che è iniziata l’epoca d'oro della Spagna.


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    IL CULMINE E LE RADICI DEL SUCCESSO

    Questa fase di successi è cominciata a Euro 2008, quando la Spagna ha battuto la Germania in finale conquistando il titolo continentale per la prima volta dopo 44 anni. Il passo successivo per una generazione piena di talento — che comprendeva Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Xavi, David Villa e Fernando Torres — è stato il Mondiale 2010 in Sudafrica.

    La strada non è stata facile per la Furia Roja, che ha perso contro la Svizzera nella partita d'esordio prima di giocare partite epiche nei quarti di finale e in semifinale rispettivamente contro Paraguay e Germania, raggiungendo la finale contro i Paesi Bassi.

    Il Soccer City di Johannesburg è stato testimone di un'emozionante finale dei mondiali l'11 luglio 2010, con Casillas che ha confermato il suo posto tra i migliori portieri della storia risolvendo una situazione di uno-contro-uno decisivo contro Arjen Robben, prima che Iniesta, ai tempi supplementari, spedisse lo "Jabulani" in fondo alla rete regalando alla Spagna il suo primo Mondiale.

    Sembrava tutto una favola per la squadra spagnola, che è diventata nuovamente campione d'Europa un paio d'anni dopo. Tuttavia, Euro 2012 ha segnato anche la fine dell'era migliore della loro storia e l'inizio di un declino dal quale sperano di uscire ai prossimi Mondiali.

    • Pubblicità

  • IL RITORNO ALLE VECCHIE ABITUDINI

    Una delle leggi della vita è che tutto gira e, sebbene fosse evidente che ciò sarebbe accaduto alla Spagna prima o poi, come è successo ad altri prima di loro, la caduta è arrivata prima di quanto chiunque si aspettasse.

    Il crollo della generazione d'oro spagnola è iniziato in uno degli stadi più leggendari del mondo: il Maracanã. La Furia Roja ha affrontato il Brasile nella finale di Confederations Cup 2013, dove un giovane Neymar ha demolito i sogni della squadra di Vicente Del Bosque con un netto 3-0 — dando inizio, senza saperlo, a un drammatico declino.

    Un anno dopo, ai Mondiali del 2014 in Brasile, chi avrebbe mai potuto prevedere che i campioni in carica sarebbero tornati a casa ai gironi? Travolta dai Paesi Bassi nella gara d'esordio e sconfitta dal Cile nel secondo match, la Spagna è tornata a casa molto prima del previsto. 

    È stato un colpo durissimo per la Roja, poiché diverse leggende sono successivamente uscite di scena lasciando il posto a una nuova generazione che portava sulle spalle la complessa missione di riportare la nazionale nell'élite del calcio e cercare di ripetere quanto fatto in precedenza.

    A quel punto, gli spagnoli erano già considerati una forza del calcio a livello globale, ma i timori e i dubbi riguardavano la possibilità di tornare ai livelli raggiunti tra il 2008 e il 2012. Avremmo mai rivisto qualcuno come Casillas? Qualcuno sarebbe stato in grado di ricoprire il ruolo di Puyol come leader della difesa? Ci sarebbe stata un'altra coppia di fenomeni a centrocampo al livello di Iniesta e Xavi? Un altro attaccante avrebbe potuto seguire le orme di Villa? Troppa incertezza e poche risposte avrebbero caratterizzato gli anni a venire.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    FALLIMENTO DOPO FALLIMENTO

    A livello di club, la Spagna è sempre stata una potenza, guidata dai "re d'Europa" del Real Madrid con le loro 16 Coppe dei Campioni/Champions League, insieme al Barcellona, regolarmente competitivo, e persino al Siviglia, diventato una forza dominante in Europa League. Ora, però, i riflettori internazionali erano sugli spagnoli come uno dei pochi paesi ad aver sollevato la Coppa del Mondo. Potevano gestire quella pressione e trovare il riscatto dopo il collasso di Brasile 2014?

    La loro generazione d'oro aveva alzato troppo l'asticella e i nuovi giocatori arrivati per cercare di dar seguito a quell'eredità semplicemente non sono stati all'altezza delle aspettative. Due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale a Russia 2018 e Qatar 2022 hanno reso chiaro che ciò che i giocatori di Del Bosque avevano prodotto non sarebbe stato facile da replicare.

    I tifosi spagnoli rimpiangevano i giorni in cui delle leggende indossavano la maglia del proprio paese e dominavano in campo contro qualsiasi avversaria, quando sembrava che fossero i padroni del calcio mondiale e nessuno potesse batterli. Stavano vivendo un sogno, ma si sono svegliati bruscamente dopo Brasile 2014. Come potevano tornare a quei momenti felici?

    La base della "generazione d'oro" era lo spettacolare Barcellona di Pep Guardiola e il suo tiki-taka. Il declino della Spagna è coinciso con l’addio di Guardiola ai blaugrana alla fine della stagione 2011-2012, momento in cui anche il club ha iniziato il suo calo dopo aver dominato l'Europa.

    Cosa avrebbe potuto riportare la Spagna alla ribalta? In che modo potevano aspirare ancora a vincere un Mondiale? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres e Puyol non c'erano più. C'era urgente bisogno di una certa speranza che illuminasse la Furia Roja, come quella che è arrivata sul suolo catalano 13 anni dopo la conquista di Sudafrica 2010. È venuta fuori dalla Masia, da dove un tempo era stato sviluppato il talento che portò gioia alla Spagna e da cui è uscito un altro ragazzo capace di entusiasmare i tifosi con la possibilità di aspirare nuovamente alla vittoria del Mondiale: Lamine Yamal.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    SPERANZA RINNOVATA

    Il 29 aprile 2023 è una data che gli spagnoli non dimenticheranno, visto che fu quel giorno che Xavi, uno dei simboli dell'era d'oro spagnola e all'epoca allenatore del Barcellona, fece esordire Yamal tra i professionisti. Il suo stile di gioco ricordava quello di Lionel Messi: Yamal puntava i difensori senza paura e sembrava portare palla come se questa fosse incollata al suo sinistro. Un talento generazionale di tale calibro si vede raramente, e sia il Barcellona che la Spagna si sono sentiti fortunati ad averlo in tempi bui.    

    Poco più di un anno dopo il suo debutto tra i professionisti, Yamal è stato un tassello chiave per il ritorno alla gloria della Spagna a Euro 2024, torneo in cui ha sconfitto l'Inghilterra in finale. Un nuovo gioiello nato dalla Masia stava, effettivamente, guidando una nuova generazione.

    Sì, Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol e Villa non c'erano più, ma adesso gli spagnoli vedevano emergere una nuova era, con nomi come Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi e Marc Cucurella, tutti guidati da un adolescente che aveva già stupito il pianeta con il suo mancino.

    È giusto riporre l’ambizione di un intero paese nei piedi di un giovane che non ha ancora compiuto 20 anni? Si potrebbe pensare di no, ma Yamal, con le sue incredibili prestazioni in campo, ha dimostrato di poter gestire questa pressione — e molto altro. Sebbene sia presto per fare paragoni, un giocatore così giovane che si carica sulle spalle un'intera nazione non si vedeva da quando un Pelé diciassettenne aiutò il Brasile a vincere il Mondiale del 1958.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    SALDARE IL DEBITO IN SOSPESO

    La storia della Spagna, specialmente nel XX secolo, è stata piena di delusioni e di traguardi sfiorati, ma con il cambio di registro all'inizio del XXI secolo, le aspettative relative alla nazionale sono cambiate; ora il mondo si aspetta che gli spagnoli siano protagonisti e contendenti al titolo in ogni torneo a cui partecipano.

    Lo sguardo di tutta Spagna è fisso sul Nord America, dove si terranno i Mondiali del 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. La missione rimane la stessa: essere campioni. Sarà facile? Certamente no. Sono capaci di compiere di nuovo l'impresa? Indubbiamente sì.

    Sulla strada incontreranno avversari durissimi. Lionel Messi e l'Argentina sono i campioni in carica; Cristiano Ronaldo nella sua "Last Dance" con il Portogallo; Kylian Mbappé e la Francia sono affamati di rivincita; il Brasile è sotto la leggendaria guida di Carlo Ancelotti; l'Inghilterra, con Thomas Tuchel al timone, vuole compiere finalmente il passo decisivo verso una grande vittoria; e la Germania, anche se non al meglio, è sempre un avversario pericoloso. 

    Naturalmente, non si possono escludere le "outsider" viste nelle edizioni precedenti: il Marocco può replicare quanto fatto in Qatar? Il Giappone può finalmente guardare le grandi potenze negli occhi? I padroni di casa, USA e Messico, accenderanno il torneo? L'Uruguay può tornare a essere un candidato credibile al successo dopo oltre 70 anni senza sollevare la Coppa del Mondo? Senza dubbio, la prospettiva per la nazionale spagnola appare complicata, ma la voglia di sognare e la motivazione per affrontare questa battaglia e superare tutti gli ostacoli sono più vive che mai.

    Le speranze spagnole sono riposte sulla magia che può fornire il piede sinistro di Yamal, che sogna di sollevare la Coppa del Mondo prima dei 20 anni, come fecero Pelé e Mbappé prima di lui. Il Mondiale potrebbe essere il punto di svolta definitivo per il decollo di una carriera leggendaria.

    Il Mondiale 2026 è ogni giorno più vicino e la prossima estate scopriremo se la Spagna potrà finalmente riscattarsi o se il declino dopo il 2010 continuerà a essere un fardello che dovranno portarsi sulle spalle.

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcellona crest
Barcellona
BAR