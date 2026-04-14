LEGACY - Spagna, dal declino di una generazione alla rinascita delle speranze Mondiali della Roja

La storia della Spagna, specialmente nel XX secolo, è stata piena di delusioni e di traguardi sfiorati, ma con il cambio di registro all'inizio del XXI secolo, le aspettative relative alla nazionale sono cambiate; ora il mondo si aspetta che gli spagnoli siano protagonisti e contendenti al titolo in ogni torneo a cui partecipano.
Lo sguardo di tutta Spagna è fisso sul Nord America, dove si terranno i Mondiali del 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. La missione rimane la stessa: essere campioni. Sarà facile? Certamente no. Sono capaci di compiere di nuovo l'impresa? Indubbiamente sì.
Sulla strada incontreranno avversari durissimi. Lionel Messi e l'Argentina sono i campioni in carica; Cristiano Ronaldo nella sua "Last Dance" con il Portogallo; Kylian Mbappé e la Francia sono affamati di rivincita; il Brasile è sotto la leggendaria guida di Carlo Ancelotti; l'Inghilterra, con Thomas Tuchel al timone, vuole compiere finalmente il passo decisivo verso una grande vittoria; e la Germania, anche se non al meglio, è sempre un avversario pericoloso.
Naturalmente, non si possono escludere le "outsider" viste nelle edizioni precedenti: il Marocco può replicare quanto fatto in Qatar? Il Giappone può finalmente guardare le grandi potenze negli occhi? I padroni di casa, USA e Messico, accenderanno il torneo? L'Uruguay può tornare a essere un candidato credibile al successo dopo oltre 70 anni senza sollevare la Coppa del Mondo? Senza dubbio, la prospettiva per la nazionale spagnola appare complicata, ma la voglia di sognare e la motivazione per affrontare questa battaglia e superare tutti gli ostacoli sono più vive che mai.
Le speranze spagnole sono riposte sulla magia che può fornire il piede sinistro di Yamal, che sogna di sollevare la Coppa del Mondo prima dei 20 anni, come fecero Pelé e Mbappé prima di lui. Il Mondiale potrebbe essere il punto di svolta definitivo per il decollo di una carriera leggendaria.
Il Mondiale 2026 è ogni giorno più vicino e la prossima estate scopriremo se la Spagna potrà finalmente riscattarsi o se il declino dopo il 2010 continuerà a essere un fardello che dovranno portarsi sulle spalle.