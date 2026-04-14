LEGACY - Spagna, dal declino di una generazione alla rinascita delle speranze Mondiali della Roja

Una delle leggi della vita è che tutto gira e, sebbene fosse evidente che ciò sarebbe accaduto alla Spagna prima o poi, come è successo ad altri prima di loro, la caduta è arrivata prima di quanto chiunque si aspettasse.

Il crollo della generazione d'oro spagnola è iniziato in uno degli stadi più leggendari del mondo: il Maracanã. La Furia Roja ha affrontato il Brasile nella finale di Confederations Cup 2013, dove un giovane Neymar ha demolito i sogni della squadra di Vicente Del Bosque con un netto 3-0 — dando inizio, senza saperlo, a un drammatico declino.

Un anno dopo, ai Mondiali del 2014 in Brasile, chi avrebbe mai potuto prevedere che i campioni in carica sarebbero tornati a casa ai gironi? Travolta dai Paesi Bassi nella gara d'esordio e sconfitta dal Cile nel secondo match, la Spagna è tornata a casa molto prima del previsto.

È stato un colpo durissimo per la Roja, poiché diverse leggende sono successivamente uscite di scena lasciando il posto a una nuova generazione che portava sulle spalle la complessa missione di riportare la nazionale nell'élite del calcio e cercare di ripetere quanto fatto in precedenza.

A quel punto, gli spagnoli erano già considerati una forza del calcio a livello globale, ma i timori e i dubbi riguardavano la possibilità di tornare ai livelli raggiunti tra il 2008 e il 2012. Avremmo mai rivisto qualcuno come Casillas? Qualcuno sarebbe stato in grado di ricoprire il ruolo di Puyol come leader della difesa? Ci sarebbe stata un'altra coppia di fenomeni a centrocampo al livello di Iniesta e Xavi? Un altro attaccante avrebbe potuto seguire le orme di Villa? Troppa incertezza e poche risposte avrebbero caratterizzato gli anni a venire.