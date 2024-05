Leeds-Southampton dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Saranno Leeds e Southampton ad affrontarsi nella finale playoff di Championship a Wembley: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Leeds e Southampton si sfidano nello straordinario palcoscenico i Wembley per fare immediatamente ritorno nell’élite del calcio inglese.

Dopo la retrocessione della passata stagione dalla Premier League, Whites e Saints hanno ottenuto il pass per la finale di Championship grazie a 90 e 87 punti conquistati rispettivamente nel corso della regular season.



Nelle semifinali, dopo i pareggi in trasferta a reti inviolate in casa di Norwich e West Bromwich a ritorno Leeds e Southampton hanno conquistato la qualificazione alla finalissima grazie ai successi rispettivamente per 4-0 a Elland Road e 3-1 al St. Mary’s.

Nel corso della stagione, la squadra di Russell Martin ha conquistato il bottino pieno in entrambi gli scontri diretti disputati tra andata e ritorno.

Tutto su Leeds-Southampton: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita.