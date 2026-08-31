Lecce-Roma 0-4, pagelle e tabellino: Malen fa doppietta, a segno anche Soulè, primo goal italiano di Rodrigo Mora, Gaspar disastroso

Nella difesa del Lecce non si salva nessuno ma il peggiore è Gaspar (4.5). Coulibaly (5), Ngom (5) e Gorter (5) travolti a centrocampo. Ndri (6) prova a dare la scossa, Geubbels (5.5) è ancora troppo leggero.

Ghilardi (6.5) risponde presente, Lulli (6.5) si conferma, Soulè (7) sfrutta l'occasione, Malen (8) è una furia, Rodrigo Mora (6.5) entra e si regala il primo goal in Serie A, Dybala (6.5) non trova la porta.

LECCE (3-5-2): Falcone 6; Tiago Gabriel 5 (46' Ndri 6), Gaspar 4.5, Siebert 5; Veiga 5, Ngom 5 (72' Ilic 5.5), Coulibaly 5, Gorter 5 (46' Maleh 6), Ndaba 5; Geubbels 5.5 (54' Stulic 5.5), Pierotti 5.5 (72' Fatah 5.5). All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, Mancini 6, Hermoso 6.5; Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5 (67' Pisilli 6), Wesley 7 (60' Molina 6); Dybala 6.5 (84' De Roon sv), Soulè 7 (60' Mora 6.5); Malen 8 (67' Castro 6). All. Gasperini