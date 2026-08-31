Lecce-Roma 0-4, pagelle e tabellino: Malen fa doppietta, a segno anche Soulè, primo goal italiano di Rodrigo Mora, Gaspar disastroso

Otto goal fatti, zero subito. Percorso netto per la Roma di Gasperini che dopo la Fiorentina travolge anche il Lecce, sconfitto per 0-4. Protagonista assoluto ancora Malen. Primo goal italiano per Rodrigo Mora, subentrato nella ripresa.
Partita senza storia quella del 'Via del Mare' dove la Roma trova il vantaggio dopo una manciata di minuti col solito Malen, che sfrutta una clamorosa dormita della difesa di casa.
L'olandese firma poi la sua doppietta personale prima che Soulé cali il tris già prima della mezzora di gioco. Il Lecce di fatto non entra mai in campo fatta eccezione per una grande occasione con Geubbels, ma Svilar è bravissimo a chiudergli la porta in uscita.
Nella ripresa Di Francesco torna alla difesa a quattro e i salentini almeno ci provano, colpendo anche un palo sugli sviluppi di un corner anche se la Roma ha varie occasioni per segnare il poker che arriva col primo goal italiano di Rodrigo Mora, subentrato al posto di Matias Soulé.