Lecce-Mantova dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Lecce-Mantova è la gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Inizia ufficialmente la nuova stagione anche per Lecce e Mantova. Le due formazioni si affrontano al Via Del Mare nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La vincente della sfida a eliminazione diretta si qualificherà ai sedicesimi della competizione, dove affronterà il Sassuolo che ha battuto per 2-1 il Cittadella.

Dopo la salvezza ottenuta in Serie A lo scorso anno il Lecce ha come obiettivo quello di riconfermarsi, mentre il Mantova si prepara a disputare il prossimo campionato di Serie B dopo la promozione ottenuta al termine della passata stagione.

Tutto su Lecce-Mantova: le formazioni del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e dove poter vedere la gara in diretta tv e streaming.