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Douglas Luiz Lecce JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Lecce-Juventus 0-2, pagelle e tabellino: Douglas Luiz brasilianeggia, finalmente McKennie, Kolo Muani e Geubbels da dimenticare

Serie A
Lecce vs Juventus
Match report
Lecce
Juventus

La Juventus si impone al Via del Mare grazie soprattutto alle giocate di Douglas Luiz: assist per McKennie prima, destro del raddoppio poi. Nel recupero espulso Gaspar.

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Una vittoria per ripartire in campionato, per lasciarsi alle spalle Lazio e Rennes, per allontanare le critiche. Nonché fondamentale per non perdere troppo contatto con le prime posizioni, già lontane.

Così la Juventus espugna il Via del Mare di Lecce nella penultima partita dell'ottava giornata di Serie A. Lo fa con un 2-0 costruito interamente nel primo tempo, prima di soffrire qualcosina di più nel corso della ripresa.

Il grande protagonista della vittoria bianconera è Douglas Luiz, autore di una rete e di un assist nel corso di un gran primo tempo: prima il brasiliano pesca McKennie in area da uno schema su punizione, guardando il compagno deviare al volo in porta, e poi sorprende un non irreprensibile Falcone con un destro da fuori.

La ripresa vede un cambio di rotta da parte del Lecce, modificato da Di Francesco all'intervallo. Ma Vicario non deve lavorare granché e la Juventus torna a casa con tre punti e un clean sheet. Nel finale, anzi, Cabal spreca il tris sparando alle stelle davanti a Falcone. Nel recupero espulso Gaspar per proteste.

La squadra di Spalletti tornerà ora in campo in casa del Genoa mercoledì, nel primo turno infrasettimanale del campionato; il Lecce, il giorno dopo, se la vedrà invece col Frosinone allo Stirpe in uno scontro salvezza.


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  • PAGELLE LECCE-JUVENTUS

    Lecce completamente tradito da Geubbels, fischiato dal Via del Mare dopo aver già sbagliato l'impossibile contro l'Udinese una settimana fa. N'Dri è l'anima del Lecce, che non trova grosse risposte da Fatah. Meglio i giocatori inseriti da Di Francesco all'intervallo. Maleh si danna l'anima in mezzo al campo e va vicino al goal, ma sbaglia troppo. Paco Esteban sfiora la prodezza di tacco. Ingenuo Gaspar, espulso per proteste e costretto a saltare la prossima partita.

    Douglas Luiz nettamente il migliore in campo nella Juventus, oltre a diventare decisivo nel punteggio finale: l'assist per McKennie e il destro dello 0-2 valgono tre punti fondamentali. A proposito dell'americano, schierato tra le linee: si tratta della prima rete in un avvio di stagione fino a questo momento sofferto. Non bene ancora una volta Kolo Muani, leggermente meglio Woltemade che a sua volta non raggiunge però la sufficienza. Vicario poco impegnato, ma quanti errori e quanti brividi nei rinvii con i piedi.

    LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Danilo Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 6 (60' Ndaba 6), Gallo 6; Kaba 5.5 (46' Siebert 6), Ngom 5.5, Maleh 5.5; N’Dri 6 (86' Gandelman sv), Geubbels 5 (71' Paco Esteban 6), Fatah 5.5 (46' Monteiro 6). All. Di Francesco

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario 5.5; Gatti 6.5, Bremer 6, Lucumí 6; Kalulu 6, Douglas Luiz 7.5 (83' Sarr sv), Koopmeiners 6, Cambiaso 6 (68' Cabal 5.5); McKennie 7 (90' Alajbegovic sv); Woltemade 5.5, Kolo Muani 5 (68' Boga 5.5). All. Spalletti

  • TABELLINO LECCE-JUVENTUS

    LECCE-JUVENTUS 0-2

    Marcatori: 29' McKennie, 41' Douglas Luiz

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (46' Gandelman), Geubbels (71' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro). All. Di Francesco

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz (83' Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (68' Cabal); McKennie (90' Alajbegovic); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga). All. Spalletti

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Gaspar

    Espulsi: Gaspar al 94'

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