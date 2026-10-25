Lecce-Juventus 0-2, pagelle e tabellino: Douglas Luiz brasilianeggia, finalmente McKennie, Kolo Muani e Geubbels da dimenticare

Una vittoria per ripartire in campionato, per lasciarsi alle spalle Lazio e Rennes, per allontanare le critiche. Nonché fondamentale per non perdere troppo contatto con le prime posizioni, già lontane.

Così la Juventus espugna il Via del Mare di Lecce nella penultima partita dell'ottava giornata di Serie A. Lo fa con un 2-0 costruito interamente nel primo tempo, prima di soffrire qualcosina di più nel corso della ripresa.

Il grande protagonista della vittoria bianconera è Douglas Luiz, autore di una rete e di un assist nel corso di un gran primo tempo: prima il brasiliano pesca McKennie in area da uno schema su punizione, guardando il compagno deviare al volo in porta, e poi sorprende un non irreprensibile Falcone con un destro da fuori.

La ripresa vede un cambio di rotta da parte del Lecce, modificato da Di Francesco all'intervallo. Ma Vicario non deve lavorare granché e la Juventus torna a casa con tre punti e un clean sheet. Nel finale, anzi, Cabal spreca il tris sparando alle stelle davanti a Falcone. Nel recupero espulso Gaspar per proteste.

La squadra di Spalletti tornerà ora in campo in casa del Genoa mercoledì, nel primo turno infrasettimanale del campionato; il Lecce, il giorno dopo, se la vedrà invece col Frosinone allo Stirpe in uno scontro salvezza.







