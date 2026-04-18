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Francesco Schirru

Lecce-Fiorentina nel ricordo di Ibrahim: il padre canterà la canzone a cui aveva contribuito il piccolo

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Ibrahim, grande tifoso del Lecce, è scomparso lo scorso marzo in seguito a un malore improvviso. Il padre, cantante dei Ghetto Eden, canterà prima della partita contro la Fiorentina.

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Il piccolo Ibrahim, scomparso lo scorso 2 marzo a Lecce, non è stato certo dimenticato. La tragedia ha scosso il Salento e la Puglia, con l'undicenne colto da un malore malore improvviso nella sua scuola, la 'Tempesta-Galateo': la morte - causata da una polmonite emorragica virale come evidenziato dall'autopsia - è sopraggiunta in seguito a un secondo malore mentre raggiungeva l’ospedale 'Vito Fazzi', dopo aver lasciato l'istituto ed essere riportato a casa come consigliato. Lecce-Fiorentina, partita di scena lunedì, sarà anche nel suo ricordo.

Prima della partita, infatti, il padre di Ibrahim, Khadim, canterà il brano 'Forza Lecce', alla cui composizione aveva contribuito anche il giovane tifoso. Khadim, nato in Senegal ma cresciuto nel Salento, è il cantante dei Ghetto Eden, collettivo nato a fine anni '90 composto da salentini e sengalesi.

"Ibrahim era un grande tifoso del Lecce, una passione trasmessa dal padre Khadim" ha fatto sapere la società giallorossa attraverso un post X. "Nato in Senegal ma cresciuto nel Salento, Khadim ha stretto fin da subito un legame profondo con la comunità locale, tanto da decidere di mettervi radici e crescere i suoi quattro figli insieme alla moglie.

"Khadim, cantante dei Ghetto Eden, negli scorsi mesi aveva pubblicato una canzone per esprimere l’amore verso i nostri colori: il titolo è “Forza Lecce”. Il piccolo Ibrahim aveva partecipato alla composizione proprio di questo brano, che nel pre partita di Lecce-Fiorentina verrà cantato allo stadio Via del Mare dal padre Khadim. Sarà l’occasione per ricordare Ibrahim ed il suo legame con i nostri colori".

  • IL POST DEL LECCE



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  • IL RICORDO DI KHADIM

    In seguito alla tragica scomparsa del figlio, Khadim aveva parlato a La Repubblica di come la sua famiglia abbia ricevuto solidarietà da tantissime persone:

    "Sono fiero del popolo salentino e la vicinanza e la solidarietà hanno superato i confini provinciali. In questa tragedia non ci sentiamo soli, abbiamo ricevuto sostegno e aiuti da tutta Italia e gesti concreti sono arrivati dalla Francia, dall’Inghilterra e da altre parti del mondo".

    "Ibrahim ci manca tantissimo: lui era la luce, il capitano di questa casa. Era dotato di una tranquillità e di una pazienza che non è facile ritrovare in un bambino di 11 anni. Faceva discorsi profondi, si interfacciava con persone anche di 60-70 anni e sapeva sempre dirti le parole giuste. Ha fatto la sua missione: in 11 anni ha fatto capire il senso della vita poi è andato via".

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