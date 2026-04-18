Lecce-Fiorentina nel ricordo di Ibrahim: il padre canterà la canzone a cui aveva contribuito il piccolo

In seguito alla tragica scomparsa del figlio, Khadim aveva parlato a La Repubblica di come la sua famiglia abbia ricevuto solidarietà da tantissime persone:

"Sono fiero del popolo salentino e la vicinanza e la solidarietà hanno superato i confini provinciali. In questa tragedia non ci sentiamo soli, abbiamo ricevuto sostegno e aiuti da tutta Italia e gesti concreti sono arrivati dalla Francia, dall’Inghilterra e da altre parti del mondo".

"Ibrahim ci manca tantissimo: lui era la luce, il capitano di questa casa. Era dotato di una tranquillità e di una pazienza che non è facile ritrovare in un bambino di 11 anni. Faceva discorsi profondi, si interfacciava con persone anche di 60-70 anni e sapeva sempre dirti le parole giuste. Ha fatto la sua missione: in 11 anni ha fatto capire il senso della vita poi è andato via".