Lecce esultanzaGetty Images
Michael Di Chiaro

Lecce-Cremonese 2-1, pagelle e tabellino: Pierotti si sblocca, Stulic chirurgico, Tiago Gabriel insuperabile, Falcone muro, Banda frizzante, Vardy non incide, male Audero

I salentini colpiscono due volte nella prima frazione di gioco grazie a Pierotti e al penalty di Stulic. La Cremonese la riapre in avvio di ripresa con Bonazzoli ma non basta per architettare la rimonta. Nel finale gli ospiti protestano per un possibile rigore ai danni di Sanabria.

Il Lecce piazza un prezioso ed importante colpo in chiave salvezza: allo Stadio Via del Mare, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco si impone con il risultato di 2-1 sulla Cremonese e si porta a +3 rispetto al terzultimo posto occupato proprio dalla formazione grigiorossa.

La partita, di fatto, si risolve nel contesto di una prima frazione di gioco dove i salentini indirizzano con pieno merito la partita: a stappare il match è Pierotti con un inserimento perfetto su cross di Gallo. A sette dall'intervallo, poi, matura anche il raddoppio: Pierotti mette dentro per Stulic che calcia trovando l'opposizione di Bianchetti. L'arbitro Sozza, chiamato all'on-field review, ravvisa una chiara deviazione col braccio da parte del difensore della Cremonese e assegna il calcio di rigore in favore dei giallorossi. Dal dischetto si presenta lo stesso Stulic che spiazza Audero e firma il raddoppio.

Al rientro dall'intervallo, Davide Nicola rivoluziona il proprio scacchiere: entrano subito Zerbin, Payero e soprattutto Djuric che al primo pallone buono illumina il corridoio per il blitz di Bonazzoli che accorcia le distanze. A stretto giro di posta è invece lo stesso Djuric a mettersi in proprio con un tentativo in rovesciata che Falcone disinnesca in due tempi, ma da quel momento il Lecce inserisce la modalità gestione affidandosi soltanto a qualche folata delle sue frecce offensive, con Banda particolarmente ispirato. I salentini centrano l'obiettivo nonostante qualche brivido di troppo nel finale: all'88', infatti, la Cremonese va in goal con Payero ma Sozza annulla su segnalazione del VAR: il calciatore della Cremonese, infatti, insacca con un'involontaria ma evidente deviazione con il braccio. A tempo scaduto, invece, ancora emozioni: prima il doppio miracolo di Falcone su Payero e Bonazzoli, poi il contatto tra Jean e Sanabria in area con l'attaccante ospite che va a terra ma per il direttore di gara della sezione di Seregno non ci sono gli estremi per il penalty nonostante le veementi proteste dei lombardi. Finisce quindi 2-1. Per il Lecce arrivano tre punti che rappresentano ossigeno puro, per la Cremonese si mette veramente male: terzultimo posto e un solo punto nelle ultime cinque partite.

  • PAGELLE LECCE

    Pierotti (7) la sblocca con il primo goal stagionale, dal peso specifico enorme. Stulic (7) indirizza poi la sfida procurandosi e trasformando il rigore del provvisorio 2-0. Solida prestazione di Tiago Gabriel (6.5) al centro della difesa, così come Falcone (7) ancora una volta decisivo nel finale con un paio di interventi super. Prova di grande generosità da parte di Banda (6.5).

    VOTI LECCE: Falcone 7; Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6.5; Coulibaly 6 (89' Fofana sv), Ramadani 6.5, Ngom 6; Pierotti 7 (79' Jean sv), Stulic 7 (66' Cheddira 6), Banda 6.5 (78' Gandelman sv)

  • PAGELLE CREMONESE

    Bonazzoli (7) prova ad architettare la rimonta della Cremonese con il piazzato vincente ad inizio ripresa su imbeccata di Djuric (6.5) appena entrato. Audero (5) esce a vuoto sul goal di Pierotti. Deludono anche Barbieri (5) e Vandeputte (5), entrambi sostituiti all'intervallo. Si chiude dopo 45' anche la partita di Vardy (5.5)

    VOTI CREMONESE: Audero 5; Bianchetti 5, Folino 5.5, Luperto 5.5; Barbieri 5 (46' Zerbin 6), Vandeputte 5 (46' Payero 6), Thorsby 5.5 (62' Okereke 6), Maleh 6, Pezzella 5 (74' Sanabria sv); Bonazzoli 7, Vardy 5.5 (46' Djuric 6.5). 

  • TABELLINO LECCE-CREMONESE

    LECCE-CREMONESE 2-1

    Marcatori: 22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (89' Fofana), Ramadani, Ngom; Pierotti (79' Jean), Stulic (66' Cheddira), Banda (78' Gandelman). All. Di Francesco

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri (46' Zerbin), Vandeputte (46' Payero), Thorsby (62' Okereke), Maleh, Pezzella (74' Sanabria); Bonazzoli, Vardy (46' Djuric). All. Nicola

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Bianchetti, Siebert, Djuric

    Espulsi: Pezzella

