Lecce-Cremonese 2-1, pagelle e tabellino: Pierotti si sblocca, Stulic chirurgico, Tiago Gabriel insuperabile, Falcone muro, Banda frizzante, Vardy non incide, male Audero

Il Lecce piazza un prezioso ed importante colpo in chiave salvezza: allo Stadio Via del Mare, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco si impone con il risultato di 2-1 sulla Cremonese e si porta a +3 rispetto al terzultimo posto occupato proprio dalla formazione grigiorossa.

La partita, di fatto, si risolve nel contesto di una prima frazione di gioco dove i salentini indirizzano con pieno merito la partita: a stappare il match è Pierotti con un inserimento perfetto su cross di Gallo. A sette dall'intervallo, poi, matura anche il raddoppio: Pierotti mette dentro per Stulic che calcia trovando l'opposizione di Bianchetti. L'arbitro Sozza, chiamato all'on-field review, ravvisa una chiara deviazione col braccio da parte del difensore della Cremonese e assegna il calcio di rigore in favore dei giallorossi. Dal dischetto si presenta lo stesso Stulic che spiazza Audero e firma il raddoppio.

Al rientro dall'intervallo, Davide Nicola rivoluziona il proprio scacchiere: entrano subito Zerbin, Payero e soprattutto Djuric che al primo pallone buono illumina il corridoio per il blitz di Bonazzoli che accorcia le distanze. A stretto giro di posta è invece lo stesso Djuric a mettersi in proprio con un tentativo in rovesciata che Falcone disinnesca in due tempi, ma da quel momento il Lecce inserisce la modalità gestione affidandosi soltanto a qualche folata delle sue frecce offensive, con Banda particolarmente ispirato. I salentini centrano l'obiettivo nonostante qualche brivido di troppo nel finale: all'88', infatti, la Cremonese va in goal con Payero ma Sozza annulla su segnalazione del VAR: il calciatore della Cremonese, infatti, insacca con un'involontaria ma evidente deviazione con il braccio. A tempo scaduto, invece, ancora emozioni: prima il doppio miracolo di Falcone su Payero e Bonazzoli, poi il contatto tra Jean e Sanabria in area con l'attaccante ospite che va a terra ma per il direttore di gara della sezione di Seregno non ci sono gli estremi per il penalty nonostante le veementi proteste dei lombardi. Finisce quindi 2-1. Per il Lecce arrivano tre punti che rappresentano ossigeno puro, per la Cremonese si mette veramente male: terzultimo posto e un solo punto nelle ultime cinque partite.