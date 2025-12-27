Lecce-Como 0-3, pagelle e tabellino: i lariani ripartono con Nico Paz, Ramon e Douvikas, espugnato il Via del Mare

Una vittoria per ripartire dopo due sconfitte consecutive, per tornare a scalare la classifica e per chiudere un 2025 che sarebbe stato comunque da ricordare.

Il Como torna a festeggiare in campionato e lo fa espugnando il campo di un Lecce comunque coriaceo. Una sfida, quella che si è giocata al Via del Mare, a tratti anche tesa e comunque contraddistinta dai buoni ritmi tenuti da entrambe le squadre.

Dopo un avvio equilibrato, a sbloccare il risultato poco dopo lo scoccare del ventesimo minuto è Nico Paz che, prima difende palla sul tentativo di intervento di Ramadan, poi si gira, calcia e di sinistro batte Falcone, complice anche una deviazione di Tiago Gabriel.

È il goal che rende più in discesa il compito per i lariani e che manda su tutte le furie Eusebio Di Francesco che, dopo aver vivacemente protestato per un presunto fallo commesso dal gioiello argentino nel tentativo di proteggere la sfera, viene espulso dall’arbitro Marchetti.

Una volta passato in svantaggio, il Lecce trova la forza per reagire in maniera decisa e si rende insidioso in diverse occasioni, ma senza riuscire a trovare il pari.

Nella ripresa la compagine salentina parte meglio e dà anche l’impressione, in alcuni frangenti, di poter mettere gli ospiti alle corde. Al 49’ Butez è bravissimo a disinnescare il tentativo di Tiago Gabriel, mentre pochi minuti più tardi Gallo non trova di un nulla lo specchio della porta.

Proprio quando il Lecce compie il suo sforzo maggiore per rimettere il risultato sui giusti binari, il Como trova il colpo del knock out al primo vero affondo: a segnare da distanza ravvicinata il goal che vale lo 0-2 è Ramon.

Grazie al doppio vantaggio, la squadra di Fabregas torna a sciogliersi e al 76’ a chiudere definitivamente il gioco è Douvikas, dopo una bella giocata del solito Nico Paz.

È la rete che chiude i giochi con largo anticipo e che spinge nuovamente il Como verso quelle zone di classifica dove si respira aria europea. Ottava sconfitta stagionale invece per un Lecce che non riesce ad allungare sulla terzultima: ai pugliesi resta soprattutto una prestazione a tratti buona contro un avversario di assoluto valore.