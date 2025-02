Lecce-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce e Bologna avversarie nella gara valida per la 24ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Dopo il successo in trasferta contro il P arma nel turno precedente, il Lecce vuole tornare a vincere anche in casa ma per farlo deve superare il Bologna.

Le due squadre si affrontano nella gara valida per la gara 24ª giornata di Serie A: in palio tre punti importanti per le ambizioni delle due formazioni.

Il Lecce di Giampaolo cerca altri punti per allontanarsi dalla zona salvezza, il Bologna – reduce dal successo contro il Como, il secondo nelle ultime tre giornate di campionato – invece è tornato in piena corsa per un piazzamento in Europa.

Tutte le info su Lecce-Bologna: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.