Leao tra obiettivo doppia cifra e futuro incerto: il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari, la vittima preferita del portoghese

La gara contro il Cagliari rappresenta anche l’ultima occasione per Leao di raggiungere la doppia cifra in Serie A e salvare almeno in parte una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Dopo sei anni consecutivi, infatti, il Milan rischia seriamente di chiudere il campionato senza nemmeno un attaccante in doppia cifra.

A una giornata dalla fine, Leao è fermo a nove reti, mentre Christian Pulisic segue a quota otto, con l’americano alle prese anche con un problema al gluteo che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Atalanta.

Negli ultimi sei campionati i rossoneri avevano sempre avuto almeno due giocatori oltre i dieci goal: nel 2024/25 Pulisic aveva chiuso a undici reti insieme a Reijnders a quota dieci, nel 2023/24 Giroud aveva segnato quindici gol con Pulisic a dodici, mentre nel 2022/23 Leao aveva raggiunto quota quindici insieme ai tredici di Giroud.

Ancora prima, nel 2021/22, Leao e Giroud avevano chiuso entrambi a undici reti, nel 2020/21 Ibrahimovic, Kessie e Rebic avevano superato la doppia cifra e nel 2019/20 ci erano riusciti Ibrahimovic e Rebic.

Per il portoghese il Cagliari rappresenta inoltre l’avversario ideale per provare a interrompere il digiuno: contro i rossoblù ha già segnato sette gol, più che contro qualsiasi altra squadra in carriera.