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AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Leao tra obiettivo doppia cifra e futuro incerto: il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari, la vittima preferita del portoghese

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Milan vs Cagliari

Contro il Cagliari il portoghese può chiudere una stagione deludente tra panchina, obiettivo Champions e un futuro sempre più incerto.

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Novanta minuti per dare un senso a una stagione complicata. Il Milan arriva alla sfida di San Siro contro il Cagliari con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla prossima Champions League e con tutti i riflettori puntati su Rafael Leao.

Il portoghese, rientrante dopo la squalifica scontata contro il Genoa, è al centro delle riflessioni tecniche e di mercato del club rossonero.

Quella contro i sardi potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Milan, anche se resta aperto il dubbio legato a una possibile esclusione iniziale dall’undici titolare.

  • LEAO IN PANCHINA?

    Massimiliano Allegri vuole un Milan aggressivo e offensivo fin dai primi minuti. Proprio per questo l’allenatore starebbe valutando l’ipotesi di iniziare la gara senza Leao, apparso poco brillante fisicamente e mentalmente nelle ultime settimane.

    L’ultimo goal in campionato del numero 10 risale infatti al primo marzo a Cremona, mentre i numeri senza il portoghese in campo hanno alimentato le riflessioni dello staff tecnico: sette vittorie nelle ultime nove partite, venti reti segnate e una media di 2,44 punti a gara.

    Alle spalle della punta potrebbe agire Nkunku, autore di prestazioni convincenti nelle ultime uscite, mentre davanti resta aperto il ballottaggio tra Santi Gimenez e Fullkrug, con il tedesco leggermente favorito.


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  • LEAO A CACCIA DELLA DOPPIA CIFRA

    La gara contro il Cagliari rappresenta anche l’ultima occasione per Leao di raggiungere la doppia cifra in Serie A e salvare almeno in parte una stagione ben al di sotto delle aspettative.

    Dopo sei anni consecutivi, infatti, il Milan rischia seriamente di chiudere il campionato senza nemmeno un attaccante in doppia cifra.

    A una giornata dalla fine, Leao è fermo a nove reti, mentre Christian Pulisic segue a quota otto, con l’americano alle prese anche con un problema al gluteo che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Atalanta.

    Negli ultimi sei campionati i rossoneri avevano sempre avuto almeno due giocatori oltre i dieci goal: nel 2024/25 Pulisic aveva chiuso a undici reti insieme a Reijnders a quota dieci, nel 2023/24 Giroud aveva segnato quindici gol con Pulisic a dodici, mentre nel 2022/23 Leao aveva raggiunto quota quindici insieme ai tredici di Giroud.

    Ancora prima, nel 2021/22, Leao e Giroud avevano chiuso entrambi a undici reti, nel 2020/21 Ibrahimovic, Kessie e Rebic avevano superato la doppia cifra e nel 2019/20 ci erano riusciti Ibrahimovic e Rebic.

    Per il portoghese il Cagliari rappresenta inoltre l’avversario ideale per provare a interrompere il digiuno: contro i rossoblù ha già segnato sette gol, più che contro qualsiasi altra squadra in carriera.

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  • UNA STAGIONE CHE DOVEVA CONSACRARLO

    L’annata che si sta per chiudere avrebbe dovuto rappresentare il definitivo salto di qualità di Leao, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri.

    Le aspettative in via Aldo Rossi erano elevate, ma il rendimento del portoghese è stato ancora una volta troppo discontinuo. Dopo sette anni in rossonero, il rapporto con l’ambiente milanista appare logorato dalle continue prestazioni altalenanti di quello che avrebbe dovuto essere il leader tecnico della squadra.

    Secondo quanto filtra da Milanello, il club non considera più Leao incedibile e in estate ascolterà eventuali offerte. Una svolta significativa rispetto al recente passato e che apre concretamente all’ipotesi di una separazione dopo sette stagioni.

  • CLAUSOLA, RINNOVO E SCENARI

    Sul futuro del numero 10 pesa anche la situazione contrattuale. Nel rinnovo firmato tre anni fa fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra che però viene considerata fuori mercato anche alla luce dell’ultima stagione del portoghese.

    Nemmeno nell’anno dello Scudetto del 2022 il valore di Leao era arrivato a quei livelli e oggi il Milan prenderebbe in considerazione offerte decisamente inferiori.

    Il club rossonero sarebbe disposto ad ascoltare proposte a partire da 50-60 milioni di euro, evitando però una cessione che possa generare minusvalenze. Parallelamente si è completamente fermato il discorso legato al rinnovo.

    Dallo scorso autunno erano stati avviati i primi contatti con l’entourage del giocatore per un prolungamento fino al 2030 o al 2031, con adeguamento dell’ingaggio oltre i sette milioni complessivi attuali, ma le difficoltà della stagione, i dubbi sulla qualificazione Champions e le incertezze societarie hanno congelato ogni trattativa.


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  • DOVE PUÒ ANDARE LEAO

    Sul mercato restano vive diverse piste. Il Barcellona continua a essere una delle squadre più interessate al portoghese e già in passato aveva avviato contatti con il suo entourage.

    In Premier League restano vigili Chelsea e Manchester United, con i Red Devils che avrebbero già provato a imbastire un discorso con contropartite tecniche.

    Sullo sfondo rimane anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi e Theo Hernandez, grande amico di Leao, anche se al momento il portoghese sembrerebbe intenzionato a restare nel calcio europeo.

    Domenica sera contro il Cagliari potrebbe quindi chiudersi davvero un ciclo. E San Siro si prepara a vivere una notte che potrebbe avere il sapore dell’addio.

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