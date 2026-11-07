Prima la gioia della prima rete su azione con la maglia del Galatasaray, poi la preoccupazione per un infortunio che rischia di compromettere la presenza alle prossime gare del Portogallo: è stata una partita dai due volti, per Rafael Leao, quella contro l'Amedspor, vinta 4-2 ma abbandonata a inizio ripresa per via di un infortunio alla coscia destra.
Leao segna il primo goal su azione col Galatasaray, poi l'infortunio: le condizioni dell'ex Milan
LA PARTITA
Leao ha aperto le marcature battendo l'ex portiere della Fiorentina Lafont in uscita su assist di Torreira (altro ex viola), quindi è arrivato l'autogoal proprio dello stesso estremo difensore francese naturalizzato ivoriano. L'ex Milan si è infortunato facendo un colpo di tacco sulla pressione di un avversario, è stato sostituito da Gul e poco dopo è arrivato il 3-0 del talentino Batrakov. Gli ospiti si sono rifatti sotto nel giro di pochi minuti con Saba e l'ex Verona Orban, ma alla fine la gara si è conclusa sul 4-2 firmato da Yilmaz.
LA CLASSIFICA
Con questa vittoria il Gala allunga in testa proprio sul sorprendente Amedspor, scongiurando la minaccia del sorpasso: ora sono 28 i punti in classifica in 11 giornate, solo un pari e una sconfitta e poi tutte vittorie. I rivali rimangono a quota 23, a tiro del Trabzonspor terzo a 22 ma con una partita in meno.
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