Leao segna il primo goal su azione col Galatasaray, poi l'infortunio: le condizioni dell'ex Milan

Leao ha aperto le marcature battendo l'ex portiere della Fiorentina Lafont in uscita su assist di Torreira (altro ex viola), quindi è arrivato l'autogoal proprio dello stesso estremo difensore francese naturalizzato ivoriano. L'ex Milan si è infortunato facendo un colpo di tacco sulla pressione di un avversario, è stato sostituito da Gul e poco dopo è arrivato il 3-0 del talentino Batrakov. Gli ospiti si sono rifatti sotto nel giro di pochi minuti con Saba e l'ex Verona Orban, ma alla fine la gara si è conclusa sul 4-2 firmato da Yilmaz.