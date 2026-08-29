Leao saluta il Milan: "Sarà sempre nel mio cuore, ho pianto tanto, sognavo un addio diverso"

Il Milan vince e fa due su due in campionato, lo fa trovando il primo goal italiano di Gonçalo Ramos. E lo fa sotto gli occhi di Rafael Leao.
Il portoghese era in tribuna a San Siro per assistere per l'ultima volta dal vivo a una partita del Diavolo, ma soprattutto per scendere poi in spogliatoio e salutare chi con lui ha condiviso lo spogliatoio. Il Galatasaray lo attende, conclusa l'operazione per portarlo in Turchia: circa 45 milioni di euro nelle casse del Milan (più il 20% sulla futura rivendita) e un contratto con stipendio da 12 milioni di euro (10 fissi più bonus) a stagione per l'ex Lille e Sporting.
Dopo la partita, Leao si è presentato in zona mista e ha rilasciato alcune dichiarazioni.