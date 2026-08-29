Leao saluta il Milan: "Sarà sempre nel mio cuore, ho pianto tanto, sognavo un addio diverso"

"E' un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Mi hanno sempre aiutato a crescere e fare capire cos'è un alto livello, rappresentare una grande società come il Milan. Però è arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".