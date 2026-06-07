Leao rischia di saltare la prima partita dei Mondiali per squalifica dopo l'espulsione in amichevole? Cosa dice il regolamento

Prima di approfondire il tema, vanno sottolineate le parole dello stesso Rafael Leao che ha affidato il suo pensiero al proprio profilo ufficiale Instagram. In un post, infatti, il portoghese ha spigato e raccontato la propria versione dei fatti in merito alla reazione furente e all'espulsione subita.

Di seguito, le sue parole: "Per quanto riguarda la mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno di squadra, mai con l'intenzione di fare del male all'avversario!".