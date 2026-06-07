Leao rischia di saltare la prima partita dei Mondiali per squalifica dopo l'espulsione in amichevole? Cosa dice il regolamento

Le immagini di Rafael Leao sono ormai sulla bocca di tutti. Il numero 10 rossonero, dopo aver rifilato un colpo a Ivan Roman durante l'ultima amichevole del suo Portogallo contro il Cile, è stato espulso dal direttore di gara Zufferli.
Adesso, oltre alle sue prime dichiarazioni sul gesto, ci si interroga anche sul fatto se la squalifica possa avere delle ripercussioni sulla vicina edizione dei Mondiali, pronta a partire fra Canada, Stati Uniti e Messico a partire dall'11 giugno.
I momenti di forte tensione nella sfida vinta dalla compagine lusitana - nel test disputato allo stadio Nacional do Jamor di Lisbona - possono comportare una squalifica più lunga per il numero 10 del Milan. Cerchiamo di comprendere la situazione attraverso ciò che racconta il regolamento della FIFA.