Leao resta al Milan con Amorim? Come cambia il futuro del portoghese con l'arrivo del nuovo allenatore

Il futuro di Rafael Leao sarà uno dei temi caldi dell'estate rossonera in termini di calciomercato.
Il portoghese sembrava destinato a lasciare il Milan, ma con l'arrivo in panchina di un altro portoghese, Ruben Amorim, le cose potrebbero cambiare.
Il futuro di Rafael Leao sarà uno dei temi caldi dell'estate rossonera in termini di calciomercato.
Il portoghese sembrava destinato a lasciare il Milan, ma con l'arrivo in panchina di un altro portoghese, Ruben Amorim, le cose potrebbero cambiare.
Negli ultimi giorni, Leao ha fatto capire che il Milan rappresenta ormai più il passato che il futuro.
“Ho già conquistato ciò che ambivo a conquistare al Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”
Parole che sembrano confermare una separazione inevitabile quest'estate, sia per volontà del giocatore che della società, più che disposta a monetizzare con la sua cessione.
Il nuovo allenatore del Milan, sicuramente, un tentativo lo farò. O perlomeno proverà a capire la situazione e le reali intenzioni di Leao.
C'è da dire che Amorim è stato sempre un grande estimatore di Rafa e avrebbe voluto portarlo anche al Manchester United.
Inoltre per il suo stile di gioco, basato molto sugli esterni, sarebbe il giocatore ideale. Poi c'è il fatto di parlare la stessa lingua, un fattore che può spostare anche a livello mentale.
Da capire se Amorim si prenderà la responsabilità o meno di insistere ancora su Leao, un primo incontro diretto trai due sarà la chiave per definire il futuro del numero 10 rossonero.
Allo stato attuale delle cose, l'arrivo di Amorim non dovrebbe cambiare troppo la situazione, con Leao destinato comunque alla cessione, ma molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno.
Il Milan non vorrebbe dar via Leao per meno di 50 milioni di euro, ma proposte vere e proprio non ne sono ancora arrivate.