Leao resta al Milan con Amorim? Come cambia il futuro del portoghese con l'arrivo del nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Milan, sicuramente, un tentativo lo farò. O perlomeno proverà a capire la situazione e le reali intenzioni di Leao.

C'è da dire che Amorim è stato sempre un grande estimatore di Rafa e avrebbe voluto portarlo anche al Manchester United.

Inoltre per il suo stile di gioco, basato molto sugli esterni, sarebbe il giocatore ideale. Poi c'è il fatto di parlare la stessa lingua, un fattore che può spostare anche a livello mentale.

Da capire se Amorim si prenderà la responsabilità o meno di insistere ancora su Leao, un primo incontro diretto trai due sarà la chiave per definire il futuro del numero 10 rossonero.