Leao può restare al Milan? Tra il pressing a vuoto del Fenerbahçe e gli allenamenti a Perth, cosa sta succedendo

E se Rafael Leao, alla fine, rimanesse al Milan? La domanda pareva non avere un senso un paio di mesi fa. Ma ora, col trascorrere dei giorni e delle settimane, non è più così fuori luogo.

A due mesi di distanza dalla famosa sparata a SportTv in cui dichiarava apertamente di voler cambiare squadra e campionato, il portoghese è ancora un giocatore rossonero. E in mezzo c'è stato pure un Mondiale con la propria Nazionale, disputato senza che le luci della ribalta si siano posate troppo su di lui.

Perché tutto sta andando così a rilento nonostante la volontà di Leao sia chiara da tempo? Cosa sta accadendo al Milan e cosa potrebbe accadere. Oppure no.







