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Leao MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Leao può restare al Milan? Tra il pressing a vuoto del Fenerbahçe e gli allenamenti a Perth, cosa sta succedendo

Calciomercato
Serie A
Milan
R. Leao

Il portoghese ha dichiarato in tempi non sospetti di voler cambiare squadra e campionato, ma a un mese dalla chiusura del mercato è ancora un giocatore rossonero. Cosa può accadere ora?

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E se Rafael Leao, alla fine, rimanesse al Milan? La domanda pareva non avere un senso un paio di mesi fa. Ma ora, col trascorrere dei giorni e delle settimane, non è più così fuori luogo.

A due mesi di distanza dalla famosa sparata a SportTv in cui dichiarava apertamente di voler cambiare squadra e campionato, il portoghese è ancora un giocatore rossonero. E in mezzo c'è stato pure un Mondiale con la propria Nazionale, disputato senza che le luci della ribalta si siano posate troppo su di lui.

Perché tutto sta andando così a rilento nonostante la volontà di Leao sia chiara da tempo? Cosa sta accadendo al Milan e cosa potrebbe accadere. Oppure no.


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  • LEAO SI ALLENA IN GRUPPO

    Leao, intanto, ha deciso di non forzare la mano. Tradotto: di non smettere di allenarsi assieme ai compagni per forzare la cessione a un'altra squadra.

    Normale che sia così, a dire il vero: il Milan non ha mai chiuso la porta a una sua partenza, prendendosi però il tempo di valutare assieme al calciatore la proposta più soddisfacente possibile.

    Proposta che però non è ancora arrivata, e così ecco Leao a Perth: è arrivato nei giorni scorsi dopo le vacanze in Brasile, si è aggregato al gruppo, si sta allenando con la squadra. E mercoledì scenderà in campo - dall'inizio o a gara in corso, lo deciderà Amorim - nel primo derby stagionale contro l'Inter.

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  • IL PRESSING A VUOTO DEL FENERBAHÇE

    Il club che ha l'intenzione più concreta di portare Leao via da Milano, come si sa ormai da tempo, è turco: il Fenerbahçe.

    Nei giorni scorsi un emissario della società di Istanbul è arrivato in Italia per trattare con il Milan. Ma il pressing, almeno per il momento, è andato a vuoto e il vertice si è concluso con un nulla di fatto.

    Il Milan, nello specifico, chiede almeno una cinquantina di milioni per massimizzare l'addio di Leao. Mentre il Fenerbahçe si è per il momento spinto "solo" a 30 milioni e, secondo Sky, ha proposto un prestito e non un trasferimento a titolo definitivo.

    Nulla da fare nemmeno per quanto riguarda l'ingaggio di Leao. Il Fener ha proposto 8 milioni al calciatore, che ne vorrebbe però almeno 13 a stagione. Più vicino in questo senso sarebbe il Galatasaray, pronto ad arrivare a 10.

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  • Leao MilanGetty Images

    LE TITUBANZE DEL CALCIATORE

    Lo stesso Leao non sarebbe poi completamente convinto di andare a giocare in Turchia. Anche se dalla Turchia stanno parlando di un'apertura da parte dell'ex giocatore di Sporting e Lille alla destinazione.

    Il sogno di Rafa è da sempre la Premier League, lui stesso ha dichiarato di apprezzare il campionato inglese più degli altri. Nei giorni scorsi si è parlato di Chelsea e Aston Villa, ma sono accostamenti che, diversamente da quelli turchi, stanno producendo poco o nulla di concreto.

    Per quanto riguarda il desiderio di tornare a vivere le notti di Champions League dopo un anno d'assenza, qui ci siamo: il Fenerbahçe ma anche il Galatasaray giocano la coppa più importante, anche se l'ex squadra di José Mourinho dovrà guadagnarsi attraverso i preliminari l'accesso alla Fase Campionato.

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  • LEAO PUÒ RESTARE?

    Insomma, in questo momento la situazione attorno a Leao può essere definita un vero guazzabuglio. Tanto che lo scenario più probabile porta a un nulla di fatto ancora per qualche giorno.

    Quanti? Impossibile dirlo. Ma la sensazione è che tutto possa sbloccarsi solamente nella seconda parte di agosto, quando il mercato estivo arriverà davvero agli sgoccioli e la corda si stringerà sempre di più. Sia in un senso che nell'altro.

    Leao può rimanere al Milan, dunque? Difficile. Il suo desiderio è chiaro e pensare che il rapporto con l'ambiente possa riallacciarsi dopo una stagione individualmente così sofferta è quasi utopia. Anche e soprattutto per questo Rafa ha deciso di recidere il cordone ombelicale, spiegando di voler cambiare aria.

    La certezza è che il Fenerbahçe, più ancora del Galatasaray, lo vuole. Questo è il primo passo, il punto fermo da cui partire. Il resto verrà di conseguenza: magari un ammorbidimento del Milan, sicuramente un miglioramento dell'offerta turca. Oltre a un cambio di idee del calciatore stesso, per non rischiare di rimanere imprigionato in un ambiente in cui non si sente più a proprio agio.

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