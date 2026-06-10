Leao parla ancora dell'addio: "Me ne vado soddisfatto, ho portato il Milan dove merita"

Rafael Leao, qual è stato l’allenatore che ti ha segnato di più fino ad oggi? O quello con cui avresti voluto essere allenato più a lungo?

“Più a lungo, mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Penso che sia stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Dopo Pioli".





Rafael Leao ci ha accolti sul palcoscenico principale, l’imponente stadio Giuseppe Meazza. Ed è qui che, per sette anni, i tifosi del Milan hanno esultato per il talento di un portoghese speciale: “Quel momento è stato molto importante per me, per la mia famiglia, e per dimostrare ancora una volta che un calciatore portoghese può fare la differenza”.





Per le strade del quartiere della Jamaica, tra palazzi segnati dal tempo e sogni più grandi dell’orizzonte, è nato un talento raro. Il pallone era il suo compagno di ogni momento. Ogni muro faceva da porta, ogni piazzale era uno stadio. Ed è stato lì, proprio nel calcio di strada, che Rafael ha imparato a superare anche gli ostacoli della vita: “Il fatto che Dio mi avesse dato il dono, pensavo di poter fare qualcosa di bello, raggiungere un buon livello, riuscire ad aiutare la mia famiglia”