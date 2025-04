Leao ci mette la faccia dopo Milan-Atalanta: "Difficile dare una spiegazione a questa stagione: ora testa all'Inter, dobbiamo vincere la Coppa Italia"

AC Milan vs Atalanta

L'attaccante portoghese è apparso davanti ai microfoni dopo la sconfitta contro la Dea: "Oggi è stata una partita strana, è una stagione difficile".

Continua la stagione complicata per il Milan e a testimoniarlo è il nono posto in classifica, con la zona valevole per l'Europa sempre più lontana.

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, davanti ai microfoni di DAZN è apparso Rafael Leao, uno dei giocatori che ha avuto diversi alti e bassi in stagione.

Il portoghese ha commentato sia le difficoltà della stagione in corso, sia il prossimo futuro che vede i rossoneri impegnati in Coppa Italia contro l'Inter.

Le parole del classe '99 a DAZN.