Leao-Milan ai titoli di coda, può lasciare i rossoneri: dall'offerta del Galatasaray al nuovo corso Milan, futuro in bilico e possibili scenari

La stagione di Rafael Leao è stata ben al di sotto delle aspettative. Dopo una prima parte positiva, il rendimento del portoghese è precipitato tra problemi fisici, discontinuità e un atteggiamento che, ancora una volta, gli è stato rimproverato sia internamente sia dall’ambiente rossonero.

Il tentativo tattico di spostarlo maggiormente al centro del gioco non ha funzionato e la squadra, soprattutto in fase di non possesso, ha spesso sofferto con lui in campo.

I numeri raccontano bene il declino: appena 10 goal complessivi tra campionato e coppe e soprattutto un dato che pesa come un macigno, perché l’ultimo centro risale addirittura all’1 marzo.

Da quel momento, il vuoto. Nelle ultime settimane anche le gerarchie offensive sembrano essersi modificate, con altri giocatori capaci di scalare posizioni nelle scelte tecniche.

Il finale è stato ancora più amaro. Contro il Cagliari, quella che potrebbe diventare l’ultima apparizione di Leao a San Siro rischia addirittura di consumarsi dalla panchina. Una fotografia impensabile solo pochi mesi fa per quello che era considerato il giocatore più rappresentativo del progetto Milan.