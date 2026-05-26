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Leao Cremonese Milan 01032026Getty Images
Alessandro De Felice

Leao-Milan ai titoli di coda, può lasciare i rossoneri: dall'offerta del Galatasaray al nuovo corso Milan, futuro in bilico e possibili scenari

Calciomercato
Serie A
Milan vs Cagliari
Milan

Stagione negative, panchine e tensioni con i tifosi: il Galatasaray offre 10 milioni, Manchester United e Fenerbahce osservano e studiano la situazione.

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Doveva essere l’uomo della rinascita rossonera, il volto del Milan del presente e del futuro. Invece Rafael Leao rischia di diventare il simbolo del fallimento dell’ultima stagione milanista.

Una stagione conclusa nel peggiore dei modi, tra risultati deludenti, esclusione dalla Champions, contestazioni e una rivoluzione totale già avviata da Gerry Cardinale.

Il proprietario rossonero, profondamente deluso dall’andamento degli ultimi mesi, è pronto a cambiare tutto: dirigenti, guida tecnica e soprattutto uomini chiave dello spogliatoio. E tra questi, il nome più pesante è proprio quello del numero 10 portoghese.

Leao appare oggi più vicino all’addio che alla permanenza. Non soltanto per ragioni economiche, ma anche per un rapporto con ambiente e tifoseria ormai logorato. Dopo sette stagioni in rossonero, il ciclo sembra arrivato ai titoli di coda.

E il mercato si sta già muovendo: dalla Premier alla Turchia, passando per l’Arabia Saudita, gli interessamenti non mancano. Ma è soprattutto il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce ad aver acceso improvvisamente il futuro dell’attaccante portoghese.

  • IL CROLLO DI LEAO: DALLA STELLA DEL MILAN AL SIMBOLO DELLA CRISI

    La stagione di Rafael Leao è stata ben al di sotto delle aspettative. Dopo una prima parte positiva, il rendimento del portoghese è precipitato tra problemi fisici, discontinuità e un atteggiamento che, ancora una volta, gli è stato rimproverato sia internamente sia dall’ambiente rossonero.

    Il tentativo tattico di spostarlo maggiormente al centro del gioco non ha funzionato e la squadra, soprattutto in fase di non possesso, ha spesso sofferto con lui in campo.

    I numeri raccontano bene il declino: appena 10 goal complessivi tra campionato e coppe e soprattutto un dato che pesa come un macigno, perché l’ultimo centro risale addirittura all’1 marzo.

    Da quel momento, il vuoto. Nelle ultime settimane anche le gerarchie offensive sembrano essersi modificate, con altri giocatori capaci di scalare posizioni nelle scelte tecniche.

    Il finale è stato ancora più amaro. Contro il Cagliari, quella che potrebbe diventare l’ultima apparizione di Leao a San Siro rischia addirittura di consumarsi dalla panchina. Una fotografia impensabile solo pochi mesi fa per quello che era considerato il giocatore più rappresentativo del progetto Milan.

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  • STRAPPO LEAO-MILAN E MESSAGGIO SOCIAL

    A rendere ancora più pesante il clima attorno a Leao è stato anche il rapporto ormai deteriorato con la tifoseria. Il portoghese ha recentemente pubblicato una storia Instagram con una maglietta dal messaggio chiarissimo: “Mi odi, ma chi sei tu?”.

    Una frase interpretata da gran parte del popolo rossonero come una risposta diretta alle critiche ricevute nelle ultime settimane.

    Il rapporto tra Leao e il tifo avrebbe raggiunto il punto più basso proprio durante questa stagione. Neppure il recente lancio della nuova maglia del Milan, con Leao protagonista della campagna insieme a Modric e Pulisic, viene considerato oggi un indizio di permanenza.

    Anzi, in casa rossonera la sensazione è opposta: nessuno è davvero intoccabile. Nemmeno il volto copertina del club.

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  • CARDINALE DELUSO: RIVOLUZIONE TOTALE E LEAO SACRIFICABILE

    La posizione della proprietà è chiara. Gerry Cardinale, fortemente deluso dal rendimento della squadra e dall’atteggiamento mostrato negli ultimi mesi, vuole aprire un nuovo ciclo. E per farlo serviranno anche cessioni importanti.

    Leao, da questo punto di vista, rappresenta il sacrificio più logico. Non solo per motivi tecnici, ma anche economici. Il portoghese è uno dei pochi giocatori in grado di generare un incasso significativo.

    Il suo valore si è drasticamente ridimensionato: se un paio di estati fa il Milan sperava di poter arrivare a 80-100 milioni, oggi realisticamente la valutazione oscilla tra i 40 e i 60 milioni.

    La società è pronta ad ascoltare offerte. Nonostante una clausola rescissoria superiore ai 170 milioni e un contratto fino al 2028, il Milan non considera più Leao incedibile.

  • DERBY DI ISTANBUL: GALATASARAY-FENERBAHCE PER LEAO

    Nelle ultime ore il futuro di Leao si è improvvisamente colorato di giallorosso.

    Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray sarebbe infatti il club più avanti nella corsa al portoghese ed è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme rispetto ai 5,5 milioni più bonus percepiti oggi dal giocatore al Milan.

    Il Galatasaray sembra essersi mosso con decisione e avrebbe superato il Fenerbahce, che pure da settimane segue la situazione. Un vero derby di mercato tra le due grandi di Istanbul, storicamente abituate a contendersi gli stessi obiettivi.

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  • FATTORE MALDINI

    Il Fenerbahce resta alla finestra anche in attesa delle elezioni presidenziali del 6-7 luglio. Uno dei candidati, Hakan Safi, ha chiesto informazioni su Leao e potrebbe giocarsi una carta speciale: Paolo Maldini.

    L’ex capitano e dirigente rossonero è stato recentemente a Istanbul proprio per incontrare Safi, come raccontato dallo stesso Maldini sui social: “Splendido periodo trascorso a Istanbul con Hakan Safi. Una mente calcistica brillante, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico”.

    Sotto quel post è comparso anche il commento di Leao: “Legend”. Una sola parola che ha inevitabilmente alimentato voci e interpretazioni sul futuro del portoghese.

  • MANCHESTER UNITED, BARCELLONA, ARABIA: LE ALTERNATIVE

    La Turchia però non è l’unica pista. Il Manchester United continua a monitorare la situazione di Leao e negli ultimi giorni avrebbe riallacciato i contatti dopo i sondaggi già effettuati in passato. I Red Devils rappresentano probabilmente l’opzione europea più credibile per il portoghese.

    Resta invece più fredda la pista Barcellona, considerata molto complicata dal punto di vista economico, anche se il nome di Leao continua a piacere in Catalogna soprattutto nel caso in cui i blaugrana non riuscissero a trattenere Rashford.

    Sul tavolo c’è poi sempre la soluzione araba. L’Al Hilal osserva da vicino gli sviluppi e potrebbe tentare l’affondo, magari sfruttando anche la presenza di Theo Hernandez e il progetto tecnico affidato a Simone Inzaghi.

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  • FUTURO IN BILICO

    Rafael Leao e il suo entourage continuano a cercare una soluzione per chiudere in estate l’esperienza al Milan.

    Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno spiegato che alcune nuove figure vicine al giocatore negli ultimi mesi, sta lavorando per trovare una via d’uscita.

    Il futuro del portoghese dipenderà molto dalle nuove figure dirigenziali e dall’allenatore che guiderà il Milan. Negli ultimi mesi Leao ha avuto approcci da diversi club. Il mercato gira intorno a lui nonostante una stagione sotto le aspettative.

    Nonostante il peggior anno vissuto in rossonero, Rafael Leao continua ad avere mercato: la sensazione è che anche lui abbia capito che per rilanciarsi potrebbe essere arrivato il momento di lasciare Milano.