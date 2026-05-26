Leao-Milan ai titoli di coda, può lasciare i rossoneri: dall'offerta del Galatasaray al nuovo corso Milan, futuro in bilico e possibili scenari

Doveva essere l’uomo della rinascita rossonera, il volto del Milan del presente e del futuro. Invece Rafael Leao rischia di diventare il simbolo del fallimento dell’ultima stagione milanista.
Una stagione conclusa nel peggiore dei modi, tra risultati deludenti, esclusione dalla Champions, contestazioni e una rivoluzione totale già avviata da Gerry Cardinale.
Il proprietario rossonero, profondamente deluso dall’andamento degli ultimi mesi, è pronto a cambiare tutto: dirigenti, guida tecnica e soprattutto uomini chiave dello spogliatoio. E tra questi, il nome più pesante è proprio quello del numero 10 portoghese.
Leao appare oggi più vicino all’addio che alla permanenza. Non soltanto per ragioni economiche, ma anche per un rapporto con ambiente e tifoseria ormai logorato. Dopo sette stagioni in rossonero, il ciclo sembra arrivato ai titoli di coda.
E il mercato si sta già muovendo: dalla Premier alla Turchia, passando per l’Arabia Saudita, gli interessamenti non mancano. Ma è soprattutto il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce ad aver acceso improvvisamente il futuro dell’attaccante portoghese.